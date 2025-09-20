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Οι ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ είπαν στον Γουίλεμ Νταφόε “σπάσ’ τα” – και αυτό έκανε
Magazino
14:03 - 20 Σεπ 2025

Οι ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ είπαν στον Γουίλεμ Νταφόε “σπάσ’ τα” – και αυτό έκανε

Reporter.gr Newsroom
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Πώς είναι να γυρίζεις βίντεο κλιπ με τον Γουίλεμ Νταφόε; Πού κολλάει το ρεμπέτικο με την ηλεκτρονική μουσική; Και τι είναι αληθινό σήμερα; Οι ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ, δηλαδή ο Γιώργος Καρναβάς και ο Γιώργος Δημάκης, που κυκλοφόρησαν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους του καλοκαιριού, απαντούν στις απορίες μας.

Ο Γιώργος Καρναβάς είναι περισσότερο μάλλον γνωστός με την ιδιότητα του παραγωγού, ένας εκ των δύο επικεφαλής της Heretic, που βρίσκεται πίσω από βραβευμένες ταινίες όπως «Τρίγωνο της Θλίψης», το «Inside», τα «Μαγνητικά Πεδία». Ο Γιώργος Δημάκης είναι ο Prins Obi, βασικό μέλος των Baby Guru, με πολύ ενδιαφέρουσες δικές του σόλο δουλειές. Μαζί είναι οι ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ.

Οι ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ προέκυψαν σχεδόν μοιραία, όταν μια σειρά από στίχους και μελωδίες που είχαν γραφτεί δεκαετίες πριν, βγήκαν από το συρτάρι του Γιώργου Καρναβά και μεταμορφώθηκαν σε ολοκληρωμένα τραγούδια με τη φωνή του Γιώργου Δημάκη.

Ο πυρήνας τους βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη για κάτι αληθινό· όχι στο «τεχνικά άρτιο», αλλά στο αυθεντικό, αυτό που έχει ψυχή και μπορεί να σου ‘μιλήσει’. Κάτι που πιστεύω χαρακτηρίζει και το ντεμπούτο άλμπουμ τους, με τίτλο Καθόλου Τέχνη, ένας δίσκος που κινείται ανάμεσα σε δύο φαινομενικά ξένους κόσμους: το ρεμπέτικο και την ηλεκτρονική μουσική. Ο πρώτος δίνει τις ιστορίες, ο δεύτερος τους ήχους, και μαζί συνθέτουν ένα τοπίο, όπου το παρελθόν συναντά το σήμερα με τρόπο απρόσμενα φυσικό.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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