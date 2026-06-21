ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής
Magazino
14:48 - 21 Ιουν 2026

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Κυριακή 21 Ιουνίου είναι η Ημέρα της Μουσικής και η Αθήνα ήδη μπαίνει σε γιορτινούς ρυθμούς. Δες πού θα γιορτάσεις αυτό το ΠΣΚ, σε εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο.

Η Γιορτή της Μουσικής στην πλατεία Βαρνάβα

Η αγαπημένη Γιορτή Μουσικής της πλατείας Βαρνάβα επιστρέφει για 17η συνεχή χρονιά! Με τη στήριξη των καταστημάτων της περιοχής και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, η καρδιά του Παγκρατίου χτυπά και πάλι στον ρυθμό της μουσικής και όχι μόνο, με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση! Η πλατεία και οι γύρω δρόμοι μεταμορφώνονται σε μία μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες.Πρόγραμμα εκδηλώσεων στην πλατεία:

-Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
18:00 Το ψάρι που ήθελε να πετάξει – Διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι by @p.art.y.stories
19:00 Ζωγραφίζοντας το δικό μας τραγούδι – Εργαστήρι εικαστικού παιχνιδιού by @ftero_fteraki
20:00 Juggling show και πολλά παιχνίδια by @fundastick
Μουσικός περίπατος στα γύρω καταστήματα –20:30- 23:00 Ελένη Μαραγκοπούλου Live (έντεχνο, λαϊκό, νησιώτικο)
Καταστήματα Φάος & Βαρνάβα cafe, 20:30- 23:00 Λαϊκό- Ρεμπέτικη βραδιά Κατάστημα μικρή βουλή, 20:30- 23:00 Notes Noires Band (Gypsy Jazz) Κατάστημα Terroirist, 19:30-22:00 Retro Sofa Project (pop, funk,soul) Κατάστημα PAF

-Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
20:00 Σύγχρονος χορός By @pepizaharopoulou
21:00 Flow: Η γάτα που δε φοβόταν το νερό Προβολή ταινίας by @cinobo

-Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 LIVE στην πλατεία
18:00 Lab Music Education Pagrati Bands Live
19:00 Nets ‘a Muzika feat. Expé
19:45 Rosadenia
20:30 Lefty
21:15 Μαριάννα Παπαθανασίου
22:15 Papazó & Άρτεμις Κυριακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους
Ειδήσεις

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση
Magazino

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Η «μετακίνηση» Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης

Η «μετακίνηση» Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ