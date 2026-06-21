Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Η Γιορτή της Μουσικής στην πλατεία Βαρνάβα
Η αγαπημένη Γιορτή Μουσικής της πλατείας Βαρνάβα επιστρέφει για 17η συνεχή χρονιά! Με τη στήριξη των καταστημάτων της περιοχής και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, η καρδιά του Παγκρατίου χτυπά και πάλι στον ρυθμό της μουσικής και όχι μόνο, με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση! Η πλατεία και οι γύρω δρόμοι μεταμορφώνονται σε μία μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες.Πρόγραμμα εκδηλώσεων στην πλατεία:
-Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
18:00 Το ψάρι που ήθελε να πετάξει – Διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι by @p.art.y.stories
19:00 Ζωγραφίζοντας το δικό μας τραγούδι – Εργαστήρι εικαστικού παιχνιδιού by @ftero_fteraki
20:00 Juggling show και πολλά παιχνίδια by @fundastick
Μουσικός περίπατος στα γύρω καταστήματα –20:30- 23:00 Ελένη Μαραγκοπούλου Live (έντεχνο, λαϊκό, νησιώτικο)
Καταστήματα Φάος & Βαρνάβα cafe, 20:30- 23:00 Λαϊκό- Ρεμπέτικη βραδιά Κατάστημα μικρή βουλή, 20:30- 23:00 Notes Noires Band (Gypsy Jazz) Κατάστημα Terroirist, 19:30-22:00 Retro Sofa Project (pop, funk,soul) Κατάστημα PAF
-Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
20:00 Σύγχρονος χορός By @pepizaharopoulou
21:00 Flow: Η γάτα που δε φοβόταν το νερό Προβολή ταινίας by @cinobo
-Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 LIVE στην πλατεία
18:00 Lab Music Education Pagrati Bands Live
19:00 Nets ‘a Muzika feat. Expé
19:45 Rosadenia
20:30 Lefty
21:15 Μαριάννα Παπαθανασίου
22:15 Papazó & Άρτεμις Κυριακοπούλου