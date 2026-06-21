Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Το SNF Nostos 2026 γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με ένα μεγάλο, επετειακό πρόγραμμα. 8 ημέρες με επίκεντρο τον διάλογο, τη διασκέδαση, τη συμμετοχή, τον άνθρωπο στη μεγαλύτερη διοργάνωση του φεστιβάλ μέχρι τώρα.

Μετά από τρία χρόνια απουσίας ή μάλλον “ανασύνταξης”, όπως περιγράφουν αυτή την περίοδο οι άνθρωποι του φεστιβάλ, το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ και μάλιστα σε μια σημαδιακή χρονιά για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που γιορτάζει 30 χρόνια δράσης.

Όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο, το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έρχεται 21 – 28 Ιουνίου, με βασική θεματική: «Επίκεντρο ο άνθρωπος», που αποτελεί και κεντρικό μήνυμα του Ιδρύματος στο κοινωφελές έργο του τα τελευταία 30 χρόνια.

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