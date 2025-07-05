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ΑΑΔΕ: Στα «δίχτυα» της Αρχής 8.300 εικονικά τιμολόγια αξίας €138 εκατ.
Οικονομία
13:58 - 05 Ιουλ 2025

ΑΑΔΕ: Στα «δίχτυα» της Αρχής 8.300 εικονικά τιμολόγια αξίας €138 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησε σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά το πεντάμηνο Ιανουάριος - Μάιος και εντόπισε 8.300 εικονικά τιμολόγια αξίας 138 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που καταγράφει τις κινήσεις των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τα στοιχεία από το myDATA και την ποιοτική ανάλυση από τους ελεγκτές, οδήγησε στον εντοπισμό σημαντικών υποθέσεων εικονικών τιμολογίων, μέσω των οποίων αποκρύπτονται σημαντικά ποσά εσόδων και φόρων.

Η παραβατικότητα ανά κλάδο:

  • Παραγωγή και εμπορία γυναικείων ενδυμάτων: 581 τιμολόγια – 4 εκατ. ευρώ
  • Λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων: 36 τιμολόγια – 3,3 εκατ. ευρώ
  • Χονδρικό εμπόριο ξυλείας και γεωργικών μηχανημάτων: 52 τιμολόγια – 10 εκατ. ευρώ
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης: 9 τιμολόγια – 4 εκατ. ευρώ
  • Χονδρικό εμπόριο κρεάτων: 46 τιμολόγια – 2 εκατ. ευρώ
  • Υπηρεσιών συσκευασίας: 63 τιμολόγια – 1,8 εκατ. ευρώ
  • Τεχνικά και κατασκευαστικά έργα: 3.503 τιμολόγια – 56 εκατ. ευρώ
  • Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων: 82 τιμολόγια – 11 εκατ. ευρώ
  • Εμπορία κινητών τηλεφώνων: 27 τιμολόγια – 2,8 εκατ. ευρώ
  • Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων: 844 τιμολόγια – 15,4 εκατ. ευρώ
  • Υπηρεσίες διαφήμισης: 2.615 τιμολόγια – 16,2 εκατ. ευρώ
  • Εμπορία λογισμικού: 70 τιμολόγια – 8,1 εκατ. ευρώ
  • Εμπορία ζωοτροφών: 350 τιμολόγια – 7,3 εκατ. ευρώ
  • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών: 4 τιμολόγια – 133,5 χιλιάδες ευρώ

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει στον καταλογισμό των πρώτων προστίμων και στη βεβαίωση των φόρων, που αναλογούν, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος της φορoλογικής συμπεριφοράς των συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/07/2025 - 16:21
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