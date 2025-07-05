ΚΕΠΕ: Υπερβάλλουσα η άνοδος των τιμών κατοικιών έναντι των εισοδημάτων

Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα έχει αυξήσει τις τιμές κατοικιών ταχύτερα από τα εισοδήματα, δημιουργώντας όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα προσιτής στέγης, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του ΚΕΠΕ έδειξε ότι οι τιμές των οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα έχουν επιστρέψει σε ανοδική τροχιά από το 2018, καταγράφοντας αύξηση 8,7% το 2024. Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ, οι αυξανόμενες τιμές των οικιστικών ακινήτων οφείλονται, μεταξύ άλλων, και στην εφαρμογή του προγράμματος της «Χρυσής Βίζας», το οποίο υιοθετήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση το 2013.

Στα χρόνια μετά το 2013, η ζήτηση για στέγαση από τους ξένους επενδυτές εκτοξεύτηκε, επιταχύνοντας τις συναλλαγές ακινήτων και ωθώντας τις τιμές κατοικιών προς τα πάνω. Η τάση αυτή έλαβε μεγάλες διαστάσεις, ιδιαιτέρως σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Η επένδυση σε οικιστικά ακίνητα έγινε θετική ξανά από το 2018, με τα υψηλότερα μερίδια συνεισφορών να σημειώνονται τα έτη 2022 και 2023. Στοιχεία που αφορούν το 2023 δείχνουν ότι σχεδόν το 30% των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων κατευθύνθηκε στην αγορά ακινήτων για το συγκεκριμένο έτος, με τους κλάδους της μεταποίησης και των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων να ακολουθούν με ποσοστά 14,2% και 9,1%, αντίστοιχα.

Ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών ανήλθε στο 11,9% το 2022 και 13,9% το 2023, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 6,4% και 9% αντίστοιχα. Ένα από τα πιο γνωστά μέτρα που χρησιμοποιούνται για να δείξουν τη δυνατότητα προσιτής κατοικίας είναι ο λόγος τιμής προς εισόδημα (price-to-income ratio), ο οποίος δείχνει ότι, αν οι τιμές κατοικιών αυξάνονται ταχύτερα από το εισόδημα, τότε ο λόγος αυτός αυξάνεται, υποδηλώνοντας ότι μια κατοικία γίνεται λιγότερο προσιτή κατά μέσο όρο.

Ο προσαρμοσμένος λόγος τιμής - εισοδήματος για την Ελλάδα καταγράφηκε στο 104,8 το 2024, υψηλότερος από την αντίστοιχη τιμή του το 2023 (103,3). Και τα δύο έτη, ο λόγος ξεπέρασε το μακροπρόθεσμο μέσο όρο (100), καταδεικνύοντας ότι η αγορά κατοικίας έγινε λιγότερο προσιτή για τα νοικοκυριά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ζήτηση για δάνεια για αγορά κατοικίας έχει μειωθεί από το 2022, πιθανόν λόγω των αυξανόμενων επιτοκίων και των τιμών κατοικιών. Επίσης, η χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων βρίσκεται σε πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Καταλήγοντας, η έρευνα του ΚΕΠΕ υπογράμμισε την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να εξισορροπηθεί η προσφορά ακινήτων, η προσιτότητα κατοικίας και η βιώσιμη επένδυση.