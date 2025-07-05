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Χατζηδάκης: Τα έξι βήματα που ενίσχυσαν τη διεθνή θέση της Ελλάδας
Πολιτική
13:39 - 05 Ιουλ 2025

Χατζηδάκης: Τα έξι βήματα που ενίσχυσαν τη διεθνή θέση της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο πλαίσιο των «Διαλόγων της Νισύρου 2025», υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Τουρκία δεν είναι».

«Καμιά φορά έχουμε την τάση να θυματοποιούμαστε ως χώρα. Παντού υπάρχουν «δράκοι» που μας κυνηγάνε. Παντού υπάρχουν παγίδες στις οποίες θα πέσουμε. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε σε ένα κήπο με τριαντάφυλλα, ούτε ότι η Τουρκία είναι ασήμαντη στρατηγικά», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, απαντώντας και στην κριτική που άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες δεν είναι επιτυχίες μόνο του πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης. Είναι επιτυχίες όλων των Ελλήνων».

Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα εξής:

1. Οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, «πράγμα το οποίο δημιουργεί και προηγούμενο σε σχέση με άλλες χώρες».

2. Ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων στον αέρα και στη θάλασσα.

3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Chevron, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διεθνώς πετρελαϊκή εταιρεία, για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, «δηλαδή στην περιοχή που υποτίθεται ισχύει το παράνομο τουρκολιβυκό Μνημόνιο». Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώθηκε μετά την ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ.

4. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα που υπενθυμίζουν ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, αλλά και το μήνυμα της κυβέρνησης προς τη Λιβύη ότι η όποια οικονομική ενίσχυση της χώρας αυτής περνάει από την Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, υπενθύμισε ότι η προκήρυξη της Λιβύης για έρευνες υδρογονανθράκων έχει παραμείνει στη μέση γραμμή, δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτό το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

5. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, που παρουσιάστηκε και διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χαιρετίστηκε από όλες τις πλευρές ως ένα σημαντικό βήμα μπροστά.

6. Η πρόσφατη κατηγορηματική διαβεβαίωση από την πλευρά της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, με άρθρο του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών ότι τίποτα δεν αλλάζει σε σχέση με το θρησκευτικό και λατρευτικό χαρακτήρα της Μονής Σινά. «Και ακόμα περισσότερο ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός από την κυβέρνηση της Αιγύπτου και στο μοναστήρι και στις σχέσεις προφανώς με την Ελλάδα».

Σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Παρόμοιες συζητήσεις σαν και αυτές που κάνουμε τώρα για τη διασύνδεση, κάναμε πριν από μερικούς μήνες για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την ισχύ του νοτίως της Κρήτης, όπως και για το θαλάσσιο χωροταξικό συνδυασμό. Δεν τις κάνουμε πια. Κάτι θέλω να πω με αυτό, κρατήστε το».

Αναφερόμενος συνολικά στις σχέσεις με την Τουρκία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κατεύθυνσή μας είναι μια πολιτική ειρηνικής συνύπαρξης, στη βάση όμως του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. «Προχωράμε βήμα-βήμα. Όπως ξέρετε το ταγκό θέλει δύο. Θα παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτή την πολιτική των ήρεμων σχέσεων μεταξύ μας, αλλά υπό την προϋπόθεση του αμοιβαίου σεβασμού και του σεβασμού από την πλευρά της Τουρκίας, του διεθνούς δικαίου.

Πρέπει να θωρακίζουμε σταθερά την άμυνά μας να μην ξεχνάμε ότι η καλύτερη θωράκιση και της άμυνας και της χώρας είναι η πρόοδος της οικονομίας. Όσο πιο ισχυρή είναι η οικονομία μας, όσο πιο γρήγορη είναι η ανάπτυξη, όσο περισσότερο στηρίζουμε τον ιδιωτικό τομέα για να κινητοποιηθεί ακόμα περισσότερο η οικονομία, τόσο ουσιαστικότερη θα είναι και η στήριξη της άμυνας».

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εγώ δεν κρύβω τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα ήθελα να μας πει κάποιος, από όποιο πολιτικό χώρο και αν προέρχεται: τα πράγματα όσα χρόνια κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο ζήτημα ήταν καλύτερα; Δεν υπήρχαν «πανωγραψίματα»; Δεν υπήρχαν δηλώσεις για πρόβατα, για κατσίκια και τα λοιπά σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς; Ή επί ΣΥΡΙΖΑ με τους δύο υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης που πέρασαν δεν είχαμε τέτοιου είδους θέματα; Δεν θεσπίστηκε τότε για πρώτη φορά όποιος έχει βοσκοτόπια χωρίς πρόβατα να επιδοτείται;

Βεβαίως, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται περήφανος από όσους κυβέρνησαν για αυτή την κατάσταση. Όσο κι αν δεν είναι ελληνικό θλιβερό προνόμιο αυτό. Συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, δεν γίνεται να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση: από τη μια οι "απολύτως αθώοι" και από την άλλη οι «απολύτως ένοχοι» ειδικά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα περίμενε κανείς από το ΠΑΣΟΚ να υπάρχει μια μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση».

Για τη νησιωτικότητα, υπενθύμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση τρία νέα Κοινοτικά ταμεία προϋπολογισμού 8 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μισό ΕΣΠΑ ή μισό Ταμείο Ανάκαμψης. Το ένα από αυτά, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων ισχύει μόνο για την Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη και περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές δράσεις για τους νησιώτες.

«Παραδείγματος χάρη, έχουμε την ηλεκτρική διασύνδεση του Νοτίου Αιγαίου και του Βορείου Αιγαίου, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό έργο και από πλευράς οικονομικής και από πλευράς περιβαλλοντικής. Έχουμε την κατασκευή φραγμάτων, τα οποία φράγματα θα ενταχθούν στο συνολικό σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, αλλά είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τα νησιά μας, με λεφτά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε και έργα αφαλάτωσης, τα οποία θα προχωρήσουν σε μεγάλη κλίμακα, κατά προτεραιότητα στα νησιά μας και αυτό επίσης έρχεται να στηρίξει την προοπτική των νησιών, την προοπτική του τουρισμού και φυσικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων».

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