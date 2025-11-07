ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα Αριστερά: Αποδεδειγμένα επικίνδυνες οι ιδέες που «σερβίρει» ο Γεωργιάδης
Πολιτική
13:16 - 07 Νοε 2025

Νέα Αριστερά: Αποδεδειγμένα επικίνδυνες οι ιδέες που «σερβίρει» ο Γεωργιάδης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το γεγονός πως οι δηλώσεις Γεωργιάδη περί οπλοκατοχής δεν έχουν ακόμη αποδοκιμαστεί από τον πρωθυπουργό σχολιάζει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί «ύβρη και ακραία έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητας».  

«Η δήλωση Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή αποτελεί ύβρη και ακραία έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητας, λίγες μόλις μέρες μετά το μακελειό στην Κρήτη, για το οποίο ο πρωθυπουργός υποτίθεται ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία. Είναι σε πλήρη διάλυση η κυβέρνηση και τρέχει ο Άδωνις προς τον Τραμπ; Ή αλλιώς, ποια αυτιά θέλει να χαϊδέψει η κυβέρνηση;», διερωτάται η Νέα Αριστερά.

Επισημαίνει, δε, ότι «τα τελευταία χρόνια πολλές χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ για την Ευρώπη» και «οι δύο κυριότεροι λόγοι που επικαλούνται είναι ότι κουράστηκαν να στέλνουν τα παιδιά τους το πρωί στο σχολείο χωρίς να ξέρουν αν θα τα ξαναδούν το μεσημέρι, και ο φόβος ότι αν αρρωστήσουν, θα χρεοκοπήσουν».

«Οι ιδέες που σερβίρει ο κ. Γεωργιάδης είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνες και διαλυτικές για την κοινωνία, ευθέως αντιευρωπαϊκές και ουσιαστικά προνεωτερικές. Δεν έχουμε ταχυδρομεία, δεν έχουμε τρένα, το κράτος αποχωρεί από την περιφέρεια και η κυβέρνηση φλερτάρει με την οπλοκατοχή. Επιστροφή στον 19ο αιώνα και στις πιο σκοτεινές του όψεις», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
20/05/2026 - 16:25

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Ηθικό καθήκον των καλλιτεχνών να μιλούν - Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποταχθεί στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:18

Σάλος από το βίντεο Μπεν-Γκβιρ με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου: Παρέμβαση Σαάρ και διεθνείς αντιδράσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 16:16

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 15:53

Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Πολιτική
20/05/2026 - 15:46

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Οικονομία
20/05/2026 - 15:45

ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος - Στα €400,5 δισ. στο α’ τρίμηνο 2026

ΑΜΥΝΑ
20/05/2026 - 15:45

Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 15:40

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:36

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ