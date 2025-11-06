Αντιδράσεις για δηλώσεις Γεωργιάδη υπέρ της οπλοκατοχής - Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Θέση υπέρ του «αμερικανικού μοντέλου» για την οπλοκατοχή πήρε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο OPEN την Πέμπτη (6/11) το πρωί. Όπως είναι φυσικό η θέση του αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ και στα social media ξεκίνησε μία ευρεία συζήτηση.

Ερωτηθείς αναφορικά με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στην Κρήτη, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «έχει εκπλαγεί ότι περιοχές της Ελλάδας έχουν μείνει στον 19ο αιώνα».

Ειδικότερα, όμως, για το θέμα της οπλοκατοχής ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «του αρέσει το αμερικανικό μοντέλο». «Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας, δεν είμαι κατά. Δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Εκεί είναι παράνομα τα όπλα. Στις ΗΠΑ το θέμα της οπλοκατοχής είναι τεράστιο, σε κάθε εκλογές παίζει ρόλο. Ακόμα και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι που ήταν αντίθετοι, όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν», είπε στη συνέχεια ο ίδιος, εξηγώντας πως «η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα».

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Με αφορμή τα παραπάνω το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Υγείας της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή.

Την ώρα που ο Πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο.

Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό».