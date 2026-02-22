Δημοσκόπηση Marc: Παραμένει πρώτη η ΝΔ – Σαφές «όχι» σε Καρυστιανού και Τσίπρα
Πολιτική
20:56 - 22 Φεβ 2026

Δημοσκόπηση Marc: Παραμένει πρώτη η ΝΔ – Σαφές «όχι» σε Καρυστιανού και Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 27,8%, αφήνοντας πίσω σχεδόν 17 μονάδες το ΠΑΣΟΚ, που ακολουθεί με 10,7%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για το «Πρώτο Θέμα».

Τρίτη κατατάσσεται η Πλεύση Ελευθερίας με 8,7%, ενώ υψηλό παραμένει και το ποσοστό των αναποφάσιστων, που φτάνει το 14,3%.

Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,4%, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13%, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 11,5% και η Ελληνική Λύση 10%. Το ΚΚΕ καταγράφει 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 6,4%. Η Φωνή Λογικής λαμβάνει 4,2%, το ΜέΡΑ25 2,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5% και η Νίκη 2,2%. Οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά συγκεντρώνουν από 1,4%, ενώ το ποσοστό των λοιπών κομμάτων φτάνει το 5,2%.

Στο ερώτημα για το «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο πρωθυπουργό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 32,6%, με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει 5,8%.

Στην περίπτωση ερώτησης για το αν οι πολίτες θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, το 49,1% απαντά «σίγουρα όχι» και το 17,8% «μάλλον όχι», διαμορφώνοντας συνολικά ένα 66,9% αρνητικής στάσης. Αντίθετα, το 20,8% δηλώνει «μάλλον ναι» και το 9,7% «σίγουρα ναι», ενώ το 2,6% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στην περίπτωση ενός νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 62,5% απαντά «σίγουρα όχι» και το 15,9% «μάλλον όχι». Αντίθετα, το 11,4% δηλώνει «μάλλον ναι» και το 8,8% «σίγουρα ναι», ενώ το 1,4% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/2026 - 20:56
