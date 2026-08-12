«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σηκώνει το γάντι, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του πρώην πρωθυπουργού σε κάθε δημόσια παρέμβασή του.

Η κόντρα οξύνθηκε ιδιαίτερα από τη στιγμή που, σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολικάκου, αναφέρθηκε στα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε έντονα, ζητώντας από τον Αλέξη Τσίπρα να δημοσιοποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του.

Στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι τα χρέη είναι ρυθμισμένα και ότι το κόμμα έχει να δανειστεί από το 2010. Τονίζουν ακόμη ότι το «κόμμα ΙΧ» του κ. Τσίπρα, όπως αποκαλούν την ΕΛΑΣ, είναι έρμαιο των ολιγαρχικών συμφερόντων. Από την πλευρά της Αμαλίας υποστηρίζουν ότι τα έξοδα του κόμματος καλύπτονται από δωρεές των μελών του.

Τους τόνους επί του ζητήματος επιχείρησε να ρίξει ο πρώην πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο in.gr, περιορίζοντας τα βέλη του κατά της Νέας Δημοκρατίας και υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ τσακώνεται μόνο του και ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει, αντιλαμβανόμενος ότι η συζήτηση ενδέχεται να του γυρίσει μπούμερανγκ. Φρόντισε, βέβαια, να αφήσει τις αιχμές του, υπογραμμίζοντας πως όσοι του επιτίθενται από το ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εντούτοις, δεν παρουσίασε κάποιο τεκμήριο για τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματος, επαναλαμβάνοντας πως αυτά προέρχονται από φίλους του νέου εγχειρήματος. Δεσμεύτηκε δε να τις κοινοποιήσει στο μέλλον, χωρίς να προσδιορίσει το πότε. Μένει να φανεί αν θα τηρήσει τη δέσμευσή του ή αν αυτή θα ξεχαστεί, όπως και το ζήτημα, το επόμενο διάστημα…