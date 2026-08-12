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ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;
Πολιτική
11:50 - 12 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

Reporter.gr Newsroom
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«Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;» αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ σχολίασε:

«Είναι πράγματι φιλότιμη η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να παρουσιάσει εαυτόν ως έναν μειλίχιο και θεσμικό πολιτικό.

Μόνο που είναι πολύ νωπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης του.

Σήμερα τάχα αποστρέφεται, αυτό που ανήγαγε σε επιστήμη με αποκορύφωμα όταν έστειλε χωρίς στοιχεία στη δικαιοσύνη τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Υπήρξε μάλιστα, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, πρότυπο και για τον κ. Μητσοτάκη, που έχει δώσει ρεσιτάλ επιθέσεων στους θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Τόσο ίδιοι, γι’ αυτό δεν προκαλεί εντύπωση που ο κ. Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσεις στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει ξανά τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, που η κυβέρνηση εμπόδισε να ελεγχθούν.

Ούτε προκαλεί εντύπωση η αφωνία του μπροστά στη διαπιστωμένη διαφθορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, γιατί δεν έχει σχολιάσει το νέο σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”; Φοβάται να στεναχωρήσει τα συμφέροντα που θίγονται ή υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό;

Και μια παράκληση:

Τα ανέκδοτα να μας τα λέτε ένα-ένα, γιατί θα κάνουμε καινούργιο συκώτι από τα γέλια.

Δεν επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, λέει ο εμπνευστής, οργανωτής και εντολέας της επιχείρησης λάσπης προς τη Δημοκρατική Παράταξη, που εκτελούν με χαρά συγκεκριμένα ακροδεξιά ΜΜΕ.

Για τον κ. Τσίπρα, εξάλλου, η ακροδεξιά ήταν πάντα χρήσιμη είτε συγκυβερνώντας μαζί της είτε ποντάροντας στις ψήφους των Χρυσαυγιτών στη Βουλή.

Δυστυχώς για εσάς δεν έπαθαν αμνησία οι πολίτες.

Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία έχει συγκρουστεί ο κ. Τσίπρας, είναι αυτά της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων και των δανειοληπτών.

Θα βρει -όπως δηλώνει- δημοσιονομικό χώρο στην εντιμότητα του. Ο κ. Τσίπρας με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνιστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις στημένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα “δημοκρατικά συνέδρια” στα μπουζουξίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα;

Ο κ. Τσίπρας μπροστά στη βουλιμία της εξουσίας και της καρέκλας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους.

Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους.

Όχι service στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας».

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