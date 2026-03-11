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Τσουκαλάς: Όταν το ΠΑΣΟΚ έλεγε για πλαφόν στο κέρδος, ο πρωθυπουργός διαφωνούσε
Πολιτική
17:20 - 11 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Όταν το ΠΑΣΟΚ έλεγε για πλαφόν στο κέρδος, ο πρωθυπουργός διαφωνούσε

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων ώστε να μην συνεχιστεί η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11/3) στο Open.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «το πλαφόν στο κέρδος, που ακούμε και είναι θετικό να υπάρξει, το λέγαμε εμείς και ο Πρωθυπουργός διαφωνούσε». Τόνισε, ωστόσο, ότι «αν δεν έχω ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών, μπορεί να μην πετύχει, γιατί οι εταιρείες τροφίμων ή ενέργειας χρησιμοποιούν μεσάζοντες και πολύ συχνά διαμορφώνουν εικονικά κόστη στη διαδρομή, ώστε, όταν φτάσει η ώρα να υπάρξει η φορολόγηση και το πλαφόν, έχει μείνει πολύ μικρό περιθώριο κέρδους».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι «είναι ο πέμπτος πιο υψηλός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σχετικά με τα επιδόματα, υποστήριξε ότι «τα επιδόματα, χωρίς δομικές αλλαγές, είναι μία κοροϊδία, γιατί όταν εικονικά παίρνω πολύ παραπάνω από κάποιον και του δίνω εκείνο που του πήρα, δεν του έχω αλλάξει κάτι». Σχολιάζοντας το μέτρο του fuel pass, ανέφερε πως αυτό που προβάλλει η κυβέρνηση «είναι η επικοινωνία του ‘στα παίρνω διπλά, στα γυρνάω μονά, για να φαίνεται το κράτος σαν πατερούλης'».

Ο κ. Τσουκαλάς άσκησε επίσης κριτική στην κυβερνητική στάση, λέγοντας ότι «ο τρόπος που τοποθετείται η κυβέρνηση είναι ενδεικτικός της προχειρότητας με την οποία βλέπει τα πράγματα», προσθέτοντας ότι «αν ο πρωθυπουργός νομίζει ότι κατάφερε να ρυθμίσει την ακρίβεια σε μια χώρα όπου κάνουν πάρτι η αισχροκέρδεια και τα καρτέλ, τότε να καταλάβουμε ότι ως λύσεις εννοεί την αναρχία όπου κάποιοι θησαυρίζουν σε βάρος της κοινωνίας, να πάμε σπίτι μας και να κάνουμε την προσευχή μας, μπας και σωθούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι τα αφήνει όλα στα χέρια του Θεού».

Επιπλέον, προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει σύντομα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, κάτι που – όπως είπε – «η κυβέρνηση έως τώρα έχει ως ταμπού». Αναφέρθηκε επίσης στον ΦΠΑ στα τρόφιμα, τονίζοντας ότι «και εκεί πρέπει να δούμε προσωρινά μέτρα ανακούφισης».

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλο να διαβρωθεί η αγοραστική δύναμη», είπε ακόμη, συμπληρώνοντας πως «αν δεν πάρουμε γρήγορα μέτρα και οι οικονομικοί δείκτες και οι κοινωνικοί δείκτες, που είναι ήδη κατεστραμμένοι στη χώρα μας, καθώς είμαστε ουραγοί στο κοινωνικό κράτος, θα μειωθούν περαιτέρω».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για «κοροϊδία» σχετικά με τις αυξήσεις στις συντάξεις, επισημαίνοντας ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε στη Βουλή πριν από ενάμιση μήνα ότι οι αυξήσεις είναι πιο μικρές από το δομικό πληθωρισμό. Και ο νόμος 4387, που αναφέρει το πώς γίνεται ο υπολογισμός των συντάξεων, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αύξηση στους συνταξιούχους, καθώς ο μηχανισμός που προβλέπει χορηγεί συντάξεις μικρότερες του πληθωρισμού».

Παράλληλα, ανέφερε ότι σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ζήτημα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου, έπειτα από πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ομάδα Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D).

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος νωρίτερα στην ίδια εκπομπή, υπογράμμισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπαίνει σε επιτροπεία, είναι εκλεγμένος Πρόεδρος και δίνει μια μεγάλη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Συμπλήρωσε ότι «όλοι κρινόμαστε από το αν είμαστε σε αυτήν τη γραμμή μάχης και αν επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Και η βάση της παράταξης, αλλά και η κοινωνία αξιολογεί τον καθένα μας από την προσφορά του». Καταλήγοντας σημείωσε ότι «ο κόσμος περιμένει από εμάς τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν περιμένει αυτοαναφορικότητα, αλλά να έρθουμε και να του εξηγήσουμε ποιες είναι οι δύο επιλογές που έχει: Ή Νέα Δημοκρατία, οπισθοδρόμηση και στασιμότητα ή ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή».

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