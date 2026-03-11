Κυβέρνηση: Τρίμηνο πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως €5 εκατ. για αισχροκέρδεια

Στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα και τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριών μηνών προχωρά η κυβέρνηση με βάση όσα εξειδικεύσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο στόχος των νέων μέτρων είναι η αντιμετώπιση των φαινομένων εκμετάλλευσης της συγκυρίας στην αγορά. Όπως τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης η κυβέρνηση όπως και στην περίπτωση της θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κινείται άμεσα. Έτσι και στην οικονομία κινείται με αυξημένα αντανακλαστικά.

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα επάρκειας αγαθών και ειδικά ενέργειας, ενώ τόνισε ότι δεν μπορεί να προδικάσει κανείς το τι θα γίνει στο μέτωπο του πληθωρισμού διεθνώς.

«Είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε κάθε φαινόμενο αισχροκέρδειας. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ετσι κρατάμε σταθερά τα περιθώρια κέρδους για την αλυσίδα αξίας».

Το πλαφόν προωθείται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Τα μέτρα είχε θυμίζουμε εξαγγείλει νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνάντηση που είχε το πρωί της Τετάρτης (11/3) στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ενέργεια - καύσιμα

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέλυσε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Πιο συγκεκριμένα είπε πως:

Για την εμπορία απαγορεύεται αύξηση άνω των 5 λεπτών σε σχέση με την τιμή που λαμβάνουν.

Για τη λιανική, με ειδική μέριμνα για τα νησιά όπου μπαίνει μια σχετική μεταβλητή λόγω μεταφορικών μτο , το όριο είναι τα 12 λεπτά.

Παράλληλα ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ που δίνουν σταθερότητα στο σύστημα.

Οι εξαγγελίες του ΥΠΑΝ

Το όριο για το μικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ καθορίζεται με βάση το μέσο όρο κέρδους το 2025. Όπως τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα ισχύσει μέχρι τέλους Ιουνίου και θα αφορά όλη την αλυσίδα εμπορίου και παραγωγής.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είναι σκληρό μέτρο αλλά εντάσσεται σε μια προσπάθεια συμμετοχής όλων στην προσπάθεια για αναχώματα στην κοινωνία.

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος τα πρόστιμα θα είναι μέχρι 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες.

Τα μέτρα αφορούν τη βιομηχανία , το λιανεμπόριο και τα πρατήρια, ενώ εκτός μένουν τα διυλιστήρια.