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Η συζήτηση για πρόωρες εκλογές στα πηγαδάκια των Δελφών
Πολιτική
08:47 - 25 Απρ 2026

Η συζήτηση για πρόωρες εκλογές στα πηγαδάκια των Δελφών

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Στους διαδρόμους του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο «χρησμός» της πρόωρης κάλπης έφτασε στα αυτιά των συμμετεχόντων, έστω και... off the record.

Στα ανοιχτά μικρόφωνα των πάνελ δεν υπήρξαν πολλές αναφορές περί εκλογών, αλλά στα πηγαδάκια η σχετική συζήτηση ήταν ενεργή και δεν ήταν λίγοι αυτοί που εξέφρασαν την άποψη ότι η χώρα θα οδηγηθεί στις κάλπες σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ίσως και αρκετά νωρίτερα.

Ο πρώτος λόγος είναι πρακτικός. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ τον Ιούλιο του 2027 και χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και χρόνο για προετοιμασία. Αυτό κάνει τις εκλογές πριν από την άνοιξη πολύ πιο πιθανές.

Με δεδομένο μάλιστα ότι θα χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ο χρόνος στενεύει. Αν αλλάξει η κυβέρνηση, το διάστημα μέχρι την προεδρία δεν φτάνει για να στηθεί νέα ομάδα και νέα στρατηγική.

Έτσι, το φθινόπωρο του 2026 εμφανίζεται ως το πιο πιθανό σενάριο. Μέχρι τότε, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει - με όσα ανακοινώσει στη ΔΕΘ - να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εξελίξεις σχετικά με τις υποκλοπές και φυσικά την ακρίβεια που καλπάζει ξανά.

Θυμίζουμε επίσης πως μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα έχει ανακοινώσει το νέο του κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας. Το αν θα του δώσει χρόνο η ΝΔ να κάνει μία μακρά προεκλογική εκστρατεία ή μία σύντομη για μόλις 2 ή 3 μήνες, αποτελεί επίσης μία παράμετρο που θα συνεκτιμήσει το Μαξίμου.

Με βάση όλα τα παραπάνω, από εκεί που σύμφωνα με το Μαξίμου δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνουν πρόωρες εκλογές, τώρα αυτές δεν είναι και τόσο απίθανες. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε αν ο «χρησμός» θα επαληθευτεί.

#Poll - Εσείς πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/04/2026 - 09:00
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