Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Αν κάποιος επιμείνει στον όρο «κινητικότητα» στο πολιτικό σκηνικό, θα διαπιστώνει ότι μάλλον δεν υπήρξε περίοδος που να έχει παρατηρηθεί εντονότερη από ό,τι σήμερα.

Κόμματα διαλύονται, άλλα ετοιμάζονται και δεκάδες βουλευτές και πολιτευτές, δεξιά και αριστερά, σύντομα θα ψάχνονται για το πού θα αναζητήσουν πολιτική στέγη. Σε αυτήν την συνθήκη, τους επόμενους μήνες θα πάρουν φωτιά τα εκλογικά σενάρια και οι πιέσεις από και προς πάσα κατεύθυνση θα είναι πολλές και έντονες. Ασχέτως του τι λέει ο καθένας, το ζητούμενο θα είναι ένα: ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές και ποιοι θα αναλάβουν ρόλους στην αντιπολίτευση.

Επειδή το δίλημμα τίθεται και προκαλεί αυτομάτως αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ, μία ενδεδειγμένη και ουσιαστική απάντηση έδωσε η Αννα Διαμαντοπούλου (στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, 18/5). Ξεκαθάρισε ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η ΝΔ, ενώ χαρακτήρισε «αυτοκτονία» το να λέει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. «Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει, ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση», υπογράμμισε. Ας το κάνουν επίσημη γραμμή στο ΠΑΣΟΚ και ας πορευτούν…