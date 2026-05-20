Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές
Πολιτική
11:46 - 20 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Για την άνοιξη του 2027 προσδιόρισε τις επόμενες εθνικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια επίσκεψής του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί της Τετάρτης (20/5).

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, σημειώνοντας πως παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, καθώς «κάθε μήνας μετράει» και «απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

Όσο για τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, σχολίασε πως «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά».

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει «ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες.
