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Εκλογές από τη ΔΕΘ και μετά - Τα σενάρια και οι προϋποθέσεις
Πολιτική
11:33 - 16 Απρ 2026

Εκλογές από τη ΔΕΘ και μετά - Τα σενάρια και οι προϋποθέσεις

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Διάπλατα έχει ανοίξει πια η συζήτηση για πρόωρες εκλογές, ακόμα και από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός βέβαια επιμένει για εκλογές το 2027, αλλά πλέον είναι υπαρκτό το σενάριο να γίνουν λίγο νωρίτερα. Τον Νοέμβριο του 2026.

«Από τη ΔΕΘ και μετά όποτε γίνουν εκλογές δεν τις λες πρόωρες», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Τετάρτης (15/4), ενώ το ίδιο ειπώθηκε τις τελευταίες ημέρες και από δημοσιογράφους που εκφράζουν στο δημόσιο λόγο τους τη... γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου.

Μέχρι το Σεπτέμβριο που είναι η ΔΕΘ, θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ απρόοπτο και σοκαριστικό για να οδηγηθούμε στις κάλπες. Από τότε και μετά, όμως, τα σενάρια είναι ανοιχτά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων από τη Θεσσαλονίκη και παράλληλα θα παρουσιάσει το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Άλλωστε, ακόμα κι αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, αυτή θα είναι η τελευταία του παρουσία στη ΔΕΘ, σε αυτή τη δεύτερη θητεία του.

Συνεπώς, από τη ΔΕΘ κι έπειτα η κυβέρνηση θα κηρύξει την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και ακολούθως θα πρέπει να επιλέξει αν θα κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο του 2026 ή την άνοιξη του 2027. Στην απόφαση αυτή σίγουρα θα παίξουν ρόλο και οι δημοσκοπήσεις, που αυτή την ώρα δείχνουν τη ΝΔ να έχει απώλειες έπειτα από μία περίοδο ανάκαμψης.

Θυμίζουμε επίσης πως τον προσεχή Σεπτέμβριο θα έχει ανακοινώσει το νέο του κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας. Το αν θα του δώσει χρόνο η ΝΔ να κάνει μία μακρά προεκλογική εκστρατεία ή για μόλις 2 ή 3 μήνες, αποτελεί επίσης μία παράμετρο που θα συνεκτιμήσει το Μαξίμου.

Σημειώστε τέλος πως το β' τρίμηνο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ και η αφορμή αυτή μπορεί να δρομολογήσει νωρίτερα πολιτικές εξελίξεις. Άλλωστε, είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα χρειαστούν δύο ή και τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για να βγει κυβέρνηση.

Με βάση όλα τα παραπάνω, από εκεί που σύμφωνα με το Μαξίμου δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνουν πρόωρες εκλογές, τώρα αυτές δεν είναι και τόσο απίθανες.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/04/2026 - 13:21
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