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Ενδιαφέροντες «ψίθυροι» στους διαδρόμους των Δελφών
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
12:33 - 24 Απρ 2026

Ενδιαφέροντες «ψίθυροι» στους διαδρόμους των Δελφών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Μπορεί η Λάουρα Κοβέσι να τράβηξε την προσοχή στο Φόρουμ των Δελφών, ένεκα ΟΠΕΚΕΠΕ και ασυλιών· ωστόσο, οι «ζυμώσεις» στους διαδρόμους του «Αμαλία» δεν περιορίστηκαν στην εμφάνιση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Στο περιθώριο των εργασιών του Φόρουμ, δεν έλειψαν καθόλου οι συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να μαντέψουν τι μέλλει γενέσθαι και πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό την επομένη των εκλογών.

Σταχυολογώντας τους πιο ενδιαφέροντες... ψιθύρους έχουμε και λέμε:

- Παράγοντες που είναι κοντά στο Μαξίμου και το πρωθυπουργικό περιβάλλον μεταφέρουν την εκτίμηση πως το φθινόπωρο είναι μία καλή περίοδος για εκλογές, αφού ο κόσμος θα είναι ακόμη ξεκούραστος και φρέσκος απ’ τα μπάνια του λαού και η θνησιγενής αισιοδοξία της ΔΕΘ ακόμη ενεργή. Πλην σοβαρού απροόπτου και νέας αναταραχής, φυσικά.

- Το παραπάνω έρχεται και δένει με την παρατήρηση παλαιών «θαμώνων» του Φόρουμ πως οι Δελφοί είθισται να γεμίζουν αμέσως πριν ή αμέσως μετά τις εκλογές. Φέτος ήταν μία από αυτές τις χρονιές· το «Αμαλία» και τα πέριξ ασφυκτικά γεμάτα, με πολλούς να εκτιμούν πως συγκεντρώθηκε ο περισσότερος κόσμος των τελευταίων ετών.

- Όσο για το μετεκλογικό τοπίο – μια δύσκολη εξίσωση με τους παρόντες συσχετισμούς – φαίνεται πως το ερώτημα εάν την αυριανή των εκλογών θα μπορούσε να σχηματιστεί μία κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη, απασχολεί ακόμη και τους φίλα προσκείμενους στο κυβερνών κόμμα.

- Για πολλούς «ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν έχει ξοφλήσει ακόμη», ωστόσο ένα όνομα που συζητιέται αρκετά είναι αυτό του έτερου Κυριάκου της ΝΔ, του Κυριάκου Πιερρακάκη, τη φιλοδοξία και εργατικότητα του οποίου πολλοί σημείωσαν. Ίσως το timing να μην είναι ακόμη καλό για τον Υπουργό Οικονομικών και να χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο να «ψηθεί»· απ’ την άλλη, ο Νίκος Δένδιας σε κάποιους ακούγεται ως μία καλή λύση και σε άλλους δεν προκαλεί κανέναν ενθουσιασμό.

- Όσο για το ΠΑΣΟΚ, η κυρίαρχη εκτίμηση είναι πως προς το παρόν περνάνε τα περί αυτόνομης πορείας· ωστόσο, όπως σημειώθηκε, την επομένη των εκλογών o Νίκος Ανδρουλάκης θα αναγκαστεί ν’ ανοίξει τα χαρτιά του και να μιλήσει με ρεαλιστικούς όρους. Με δεδομένο, βέβαια, πως δεν θα έχει γυρίσει ο κόσμος τούμπα μέχρι τότε και δεν θα έχει αποκτήσει η Χαριλάου Τρικούπη τις πολυπόθητες προοπτικές «κυβερνησιμότητας».

- Η επανεμφάνιση του Ευάγγελου Βενιζέλου δείχνει να απασχολεί σχεδόν όσο και η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, με πολλούς να εικάζουν ότι ο πρώτος βλέπει χώρο για να παρεισφρήσει εκ νέου στην ενεργό πολιτική με κάποια θέση αξιώσεων. Ένα ερώτημα είναι εάν σε μία κυβέρνηση συνεργασίας ο κ. Βενιζέλος θα μπορούσε να παίξει κρίσιμο ρόλο.

- Απ’ την άλλη, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός προκάλεσε για μία ακόμη φορά αμφίθυμα σχόλια. Μετά την «εξέτασή» του από τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου στην κατάμεστη αίθουσα «Άρτεμις», σημειώθηκε πως αυτή τη φορά τα είπε καλύτερα και πιο μεστά απ’ τις προηγούμενες (αν εξαιρεθούν κορώνες όπως εκείνη περί επιστροφής της κανονικότητας στον τόπο). Οι αριστερόστροφοι, βέβαια, είχαν περισσότερες αξιώσεις και δεν ενθουσιάστηκαν που προσπάθησε να φανεί «αχρωμάτιστος», άλλοι δεν παρέλειψαν να σημειώσουν τις ελλείπεις του γνώσεις επί των οικονομικών και κάποιοι σχολίασαν πως ελέω Κοβέσι η παρέμβασή του δεν θα λάβει την προσοχή από τα Μέσα που θα της άξιζε.

- Ως προς τον ρόλο Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ την επομένη των εκλογών, παράγοντες κοντά στην κυβέρνηση σημείωσαν ότι αξίζει να δούμε το άθροισμα των ποσοστών τους μετά τον πρώτο γύρο, για να αποτιμηθεί η δυναμική τους, με ό,τι κι αν μπορεί να σημαίνει αυτό για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

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