Οι πρώτες 100 ημέρες του Μαμντάνι: Επιτυχίες και αποτυχίες

Υπάρχει τελικά ο... άλλος δρόμος που υποσχέθηκε ο Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη; Τις πρώτες του 100 ημέρες έχει πετύχει νίκες, αλλά έχει ήδη αναγκαστεί να κάνει και συμβιβασμούς.

Ο δήμαρχος-φαινόμενο που «νίκησε» τον Ντόναλντ Τραμπ γράφει ήδη τη δική του ιστορία στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε για τον... κομμουνιστικό κίνδυνο, αλλά δεν εισακούστηκε και ο Μαμντάνι έχει ήδη κλείσει 100 ημέρες στο δημαρχείο.

Η νίκη του και η επικοινωνιακή του εκστρατεία έχει εμπνεύσει πολιτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο και ασφαλώς στην Ελλάδα. Ας δούμε, όμως, τι έχει κάνει ο Μαμντάνι μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τους New York Times που τον... ζουν από πρώτο χέρι.

Η εξασφάλιση 1,2 δισ. δολαρίων για τη φροντίδα παιδιών και η επισκευή 100.000 λακκουβών ήταν οι πρώτες νίκες της θητείας του. Ωστόσο, πολλές προεκλογικές υποσχέσεις του δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Διαχείριση της σχέσης με τον Τραμπ

Ο δημοκρατικός σοσιαλιστής συγκρούστηκε προεκλογικά με τον Τραμπ, ωστόσο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η σχέση αποδείχθηκε λιγότερο συγκρουσιακή.

Συναντήθηκαν αρκετές φορές, με τον Τραμπ να δηλώνει μάλιστα ότι θα «τον υποστηρίζει».

Ο Μαμντάνι «κατάφερε να αποφύγει την άμεση οργή του Τραμπ χωρίς να υποχωρήσει», σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές στις ΗΠΑ.

Χάρη σε αυτή τη στάση, ο Μαμντάνι απέφυγε απειλές περικοπής ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, ενώ δεν υπήρξε και έντονη καταστολή μεταναστών από την ICE, όπως σε άλλες πόλεις.

Δωρεάν φροντίδα παιδιών

Μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του ήταν η καθολική φροντίδα παιδιών.

Δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, αλλά η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul υποσχέθηκε 1,2 δισ. δολάρια για να τον βοηθήσει. Έτσι θα χρηματοδοτήσει 2.000 δωρεάν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς για παιδιά δύο ετών έως το φθινόπωρο του 2026.

Ο στόχος είναι να φτάσουν τα 12.000 παιδιά έως το 2027 και πλήρη καθολική εφαρμογή σε τέσσερα χρόνια. Η χρηματοδότηση μετά τα πρώτα δύο χρόνια, ωστόσο, παραμένει ακόμη αβέβαιη.

Αντιμετώπιση σφοδρών χιονοθύελλων

Στους πρώτους μήνες της θητείας του, η πόλη επλήγη από δύο από τις χειρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών.

Ο Μαμντάνι δέχθηκε κριτική όταν τουλάχιστον 18 άνθρωποι πέθαναν μετά την πρώτη κακοκαιρία τον Ιανουάριο.

Τον Φεβρουάριο, όμως, ενίσχυσε τα μέτρα: άνοιξε καταφύγια, στέγασε 1.400 άτομα και έστειλε επιπλέον προσωπικό στους δρόμους.

Δημοτικά παντοπωλεία

Ο δήμαρχος έχει ανακοινώσει σχέδια για πέντε δημοτικά παντοπωλεία σε γειτονιές που ζουν άτομα με χαμηλοτερα εισοδήματα. Το πρώτο από αυτά θα βρίσκεται στη La Marqueta, μια ιστορική αγορά του 1936.

Το κόστος εκτιμάται στα 30 εκατ. δολάρια, γεγονός για το οποίο ο Μαμντάνι δέχεται έντονη κριτική, καθώς δεν είναι σαφές πού θα βρει τα χρήματα.

Δύσκολες προκλήσεις στη συνέχεια

Ο Μαμντάνι έχει ακόμη πολλούς στόχους, όπως μείωση ενοικίων και αύξηση φόρων στους πλούσιους — χωρίς σημαντική πρόοδο μέχρι στιγμής.

Τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ η πολιτική για πάγωμα αυξήσεων εξαρτάται από ανεξάρτητο συμβούλιο.

Τα σχέδιά του για νέο τμήμα κοινωνικής ασφάλειας και δωρεάν λεωφορεία προχωρούν επίσης αργά ή πιλοτικά.

Επιτυχίες

Συνοπτικά ο Μαμντάνι έχει πετύχει πολύ γρήγορα τα εξής:

Βελτίωση ταχύτητας λεωφορείων, δημιουργία χώρου ανάπαυσης για διανομείς, νέο ιατρείο στη φυλακή Rikers Island, μείωση της εγκληματικότητας και ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης.

Αποτυχίες

Ωστόσο, έχει κάνει ήδη σημαντικές υποχωρήσεις:

Κάποτε είχε δεσμευτεί να εγκαταλείψει τον μονομερή έλεγχο των δημόσιων σχολείων, ως ένδειξη προς το συνδικάτο των εκπαιδευτικών· τώρα υποστηρίζει την ανανέωση του νόμου που τον καθιέρωσε.

Είχε υποσχεθεί να επεκτείνει ένα πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου· τώρα προσπαθεί να περιορίσει την ανάπτυξή του.

Ο δήμαρχος δεν έχει σημειώσει καμία εμφανή πρόοδο στην υλοποίηση της υπόσχεσής του να καταργήσει μια αστυνομική μονάδα που ασχολείται με διαδηλώσεις και είναι γνωστή για σκληρές τακτικές. Ούτε έχει προχωρήσει στην προηγούμενη στήριξή του για νομοθεσία που θα καταργούσε μια αστυνομική βάση δεδομένων με άτομα που θεωρούνται μέλη συμμοριών.

Βέβαια, ως ο πρώτος σύγχρονος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που αγκαλιάζει πλήρως τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, έχει στην πραγματικότητα περιορισμένη εξουσία να επιβάλει αυτή την ιδεολογία στη διοίκηση της πόλης και αυτό τον δικαιολογεί σε ένα βαθμό.

Καλείται να διαχειριστεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο με πιο μετριοπαθή πρόεδρο, τον οποίο είχε αντιπολιτευτεί· μια μετριοπαθή κυβερνήτη που κάποτε περιφρονούσε αλλά τώρα στηρίζει για επανεκλογή

Έτσι, οι ελπίδες για άμεση χρηματοδότηση μέτρων όπως δωρεάν λεωφορεία ή νέες υπηρεσίες για ψυχικά ασθενείς μειώθηκαν λόγω του ελλείμματος.

Επιπλέον, με τη στήριξή του στην κυβερνήτη Kathy Hochul, μείωσε την επιρροή του για αύξηση φόρων σε μεγάλες εταιρείες και πλούσιους.

Τουλάχιστον βέβαια ο Μαμντάνι προσπαθεί και φυσικά δεν θα κριθεί μέσα σε 100 ημέρες. Το σημαντικότερο είναι πως έχει όραμα και βλέπει μακριά. Έχει σαφείς προτεραιότητες και θέλει να στηρίξει την εργατική και μεσαία τάξη, καθώς και τα ζευγάρια με παιδιά.





