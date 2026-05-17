Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Με λόγο που κινήθηκε ανάμεσα στην αποτίμηση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στη χάραξη πολιτικής πορείας για την επόμενη περίοδο, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος έστειλε μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία δεν περιορίστηκε σε κομματική τυπικότητα, αλλά αποτέλεσε αφετηρία στρατηγικής συζήτησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή του συνεδρίου, ενώ ξεχώρισε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για την ανάθεση της προεδρίας της επιτροπής. Παράλληλα, τόνισε ότι στο τριήμερο των εργασιών κυριάρχησαν οι ιδέες, οι προτάσεις αλλά και η κριτική, σημειώνοντας ότι μετά από αυτή τη φάση «κλείνει η εσωτερική αναζήτηση» και ξεκινά η προετοιμασία για τον επόμενο μεγάλο πολιτικό στόχο, που είναι «η καλύτερη Ελλάδα του αύριο και το νέο εφαλτήριο που είναι οι επόμενες εκλογές».

Σε πιο αιχμηρό σημείο της ομιλίας του, επικαλέστηκε τη ρήση του Ουίνστον Τσώρτσιλ: «οι αντίπαλοί μας είναι απέναντι και οι εχθροί μας μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Παρότι ήταν μεγάλη προσωπικότητα, ας προσπαθήσουμε να τον διαψεύσουμε», επισημαίνοντας ότι όλα τα στελέχη της παράταξης έχουν συμβάλει και ότι η συνέχεια απαιτεί κοινή πορεία και αλληλοστήριξη, «δίνοντας το χέρι ο ένας στον άλλον».

Προειδοποίησε επίσης ότι, διαφορετικά, «η φανέλα θα γίνει ένα πουκάμισο αδειανό», αφήνοντας αιχμές για ατομικές στρατηγικές και εσωστρέφεια.

Στη συνέχεια παρουσίασε έναν απολογισμό της επταετίας διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφοντας ως βασικά σημεία την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, την οικονομική σταθερότητα και την επενδυτική αναβάθμιση. Ξεχώρισε επίσης την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής ισχύος, τη διαχείριση πολλαπλών κρίσεων χωρίς ρήξη της κοινωνικής συνοχής, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και στην αποκατάσταση της εθνικής αυτοπεποίθησης, την οποία χαρακτήρισε κομβική κατάκτηση της τελευταίας περιόδου.

Για την επόμενη μέρα, έθεσε ως προτεραιότητες την ανάπτυξη με ενίσχυση της μεσαίας τάξης, τη στήριξη της οικογένειας και των νέων, την περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων.

Κλείνοντας, χρησιμοποίησε τη μεταφορά του σκακιού, σημειώνοντας ότι κάθε παρτίδα ξεκινά με 16 κομμάτια, όπως και η Νέα Δημοκρατία μετά το 16ο Συνέδριο μπαίνει σε «μια νέα και ίσως πιο απαιτητική παρτίδα», ενώ επικαλέστηκε τον παγκόσμιας κλάσης σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ για να υπογραμμίσει ότι στην πολιτική υπερισχύει όποιος διαθέτει σχέδιο, υπομονή και στρατηγική, καταλήγοντας πως αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και τη Νέα Δημοκρατία.