ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών
Πολιτική
17:22 - 17 Μάι 2026

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με λόγο που κινήθηκε ανάμεσα στην αποτίμηση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στη χάραξη πολιτικής πορείας για την επόμενη περίοδο, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος έστειλε μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία δεν περιορίστηκε σε κομματική τυπικότητα, αλλά αποτέλεσε αφετηρία στρατηγικής συζήτησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.  

Ο ίδιος ευχαρίστησε τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή του συνεδρίου, ενώ ξεχώρισε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για την ανάθεση της προεδρίας της επιτροπής. Παράλληλα, τόνισε ότι στο τριήμερο των εργασιών κυριάρχησαν οι ιδέες, οι προτάσεις αλλά και η κριτική, σημειώνοντας ότι μετά από αυτή τη φάση «κλείνει η εσωτερική αναζήτηση» και ξεκινά η προετοιμασία για τον επόμενο μεγάλο πολιτικό στόχο, που είναι «η καλύτερη Ελλάδα του αύριο και το νέο εφαλτήριο που είναι οι επόμενες εκλογές».

Σε πιο αιχμηρό σημείο της ομιλίας του, επικαλέστηκε τη ρήση του Ουίνστον Τσώρτσιλ: «οι αντίπαλοί μας είναι απέναντι και οι εχθροί μας μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Παρότι ήταν μεγάλη προσωπικότητα, ας προσπαθήσουμε να τον διαψεύσουμε», επισημαίνοντας ότι όλα τα στελέχη της παράταξης έχουν συμβάλει και ότι η συνέχεια απαιτεί κοινή πορεία και αλληλοστήριξη, «δίνοντας το χέρι ο ένας στον άλλον».

Προειδοποίησε επίσης ότι, διαφορετικά, «η φανέλα θα γίνει ένα πουκάμισο αδειανό», αφήνοντας αιχμές για ατομικές στρατηγικές και εσωστρέφεια.

Στη συνέχεια παρουσίασε έναν απολογισμό της επταετίας διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφοντας ως βασικά σημεία την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, την οικονομική σταθερότητα και την επενδυτική αναβάθμιση. Ξεχώρισε επίσης την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής ισχύος, τη διαχείριση πολλαπλών κρίσεων χωρίς ρήξη της κοινωνικής συνοχής, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και στην αποκατάσταση της εθνικής αυτοπεποίθησης, την οποία χαρακτήρισε κομβική κατάκτηση της τελευταίας περιόδου.

Για την επόμενη μέρα, έθεσε ως προτεραιότητες την ανάπτυξη με ενίσχυση της μεσαίας τάξης, τη στήριξη της οικογένειας και των νέων, την περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων.

Κλείνοντας, χρησιμοποίησε τη μεταφορά του σκακιού, σημειώνοντας ότι κάθε παρτίδα ξεκινά με 16 κομμάτια, όπως και η Νέα Δημοκρατία μετά το 16ο Συνέδριο μπαίνει σε «μια νέα και ίσως πιο απαιτητική παρτίδα», ενώ επικαλέστηκε τον παγκόσμιας κλάσης σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ για να υπογραμμίσει ότι στην πολιτική υπερισχύει όποιος διαθέτει σχέδιο, υπομονή και στρατηγική, καταλήγοντας πως αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και τη Νέα Δημοκρατία.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/05/2026 - 16:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε
Πολιτική

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη
Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια
Ανεμοδείκτης

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα
Πολιτική

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ