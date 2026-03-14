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Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Μαρτίου
Εργασιακά
16:10 - 14 Μαρ 2026

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Μαρτίου

Reporter.gr Newsroom
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Όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά 77.263.470,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.257 δικαιούχους, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 16 Μαρτίου, θα καταβληθούν 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και

στις 19 Μαρτίου, θα καταβληθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Επίσης, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου, θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 15:00
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