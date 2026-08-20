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ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Από 21/8 οι ενστάσεις
Ειδήσεις
18:45 - 20 Αυγ 2026

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Από 21/8 οι ενστάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων, καθώς και το Μητρώο Παρόχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

Το πρόγραμμα αφορά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση από την Παρασκευή 21.08.2026 και ώρα 10:00 έως το Σάββατο 22.08.2026 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, με ηλεκτρονική σάρωση, σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του 2ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης, το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή, κατά περίπτωση, επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Με την επιταγή, η οποία έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν, με έκπτωση 10%, όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

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