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Έναρξη εγγραφών επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027
Εργασιακά
12:50 - 19 Αυγ 2026

Έναρξη εγγραφών επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027

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Καλούνται οι επιτυχόντες στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό, να προσέλθουν στη ΣΑΕΚ επιτυχίας τους κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 20 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρες 09:00-14:00), προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μπορούν να προσκομιστούν είτε σε έντυπη μορφή, κατά την προσέλευση στη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ επιτυχίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλοντάς τα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑεπιτυχίας. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη ονομασία, με το επώνυμο του υποψηφίου σε λατινικούς χαρακτήρες, ως εξής:

1. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών(Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́ Κύκλου) - όνομα αρχείου:eponimo_apolititrio.pdf

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή τουΔιαβατηρίου - όνομα αρχείου: eponimo_taytotita.pdf

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ - όνομα αρχείου:eponimo_amka.pdf

4. Βεβαίωση ΑΦΜ - όνομα αρχείου: eponimo_afm.pdf

5. Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης - όνομα αρχείου: eponimo _katastasi.pdf.

6. Αποδεικτικά Ειδικών Περιπτώσεων (Πολυτέκνου, Τριτέκνου, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας) - όνομα αρχείου: eponimo _eidiki_periptosi.pdf.

Προσοχή! Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης ανωτέρω προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι διευθύνσεις όλων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ είναι διαθέσιμα στους ακόλουθουςσυνδέσμους:

https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/site/contact

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα που τους αφορά στην ιστοσελίδα:

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιαςή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ, ΑΕΙ).

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα (2 χρόνια) θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την πρόσκληση και τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr/

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