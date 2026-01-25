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Καλαφάτης: Στο 1ο Φεστιβάλ Καινοτομίας θέλουμε να είναι πρωταγωνιστές οι startupers
Πολιτική
20:12 - 25 Ιαν 2026

Καλαφάτης: Στο 1ο Φεστιβάλ Καινοτομίας θέλουμε να είναι πρωταγωνιστές οι startupers

Reporter.gr Newsroom
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«Είναι χρέος της Πολιτείας, και πάνω σ’ αυτό εργαζόμαστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οι συνέργειες στο οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας μας. Να μπορούν οι φορείς θεσμικά να συνομιλούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται. Προς την κατεύθυνση αυτή προχωρούμε στη δημιουργία 13 Περιφερειακών Κόμβων Καινοτομίας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, όπου υπάρχουν αξιοσημείωτες φωνές του τεχνολογικού νέου κόσμου που ανοίγεται μπροστά μας. Συμβάλλουμε στην ανάπτυξή τους, στην αλληλεπίδραση με τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού αλλά και στην προώθηση του αναπτυξιακού μοντέλου κάθε περιφέρειας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100. 

Μιλώντας για το Φεστιβάλ Καινοτομίας που προετοιμάζεται ο κ. Καλαφάτης τόνισε: «Στο 1ο Φεστιβάλ Καινοτομίας θέλουμε να είναι πρωταγωνιστές οι startupers». Όπως εξήγησε: «Επειδή διεξάγονται πολλά συνέδρια, ημερίδες και συζητήσεις για την καινοτομία, στο νέο φεστιβάλ που οργανώνουμε και σκοπεύουμε να διεξαχθεί μετά το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, φιλοδοξούμε πρωταγωνιστές να είναι, κυρίως, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι startupers, που αποτελούν και το πιο δυναμικό κομμάτι του οικοσυστήματος καινοτομίας. Πρόσφατα κατά τη συμμετοχή μας σ΄ένα από τα πιο δυναμικά Φεστιβάλ Καινοτομίας στην Ευρώπη, το «Slush», στο Ελσίνκι το οποίο ξεκίνησε από φοιτητές, επί δύο ημέρες, υπήρξαν συνέργειες ανάμεσα σε 3.000 επενδυτές και 6.000 startups επιχειρήσεις και έκλεισαν σημαντικές συμφωνίες».

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μια απλή τεχνολογία όπως η ρομποτική ή η κβαντική υπολογιστική. Είναι μια νέα κουλτούρα, ένας νέος τρόπος σκέψης. Οι εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαίες. Όπως είχε αναφέρει μάλιστα σε πρόσφατη συζήτηση που είχε ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Google DeepMind, Demis Hassabis με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «η εμβέλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι 10 φορές μεγαλύτερη και ταχύτερη από τη βιομηχανική επανάσταση». Αυτό σημαίνει ότι οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και απαιτούν καλύτερο συντονισμό, εξωστρέφεια αλλά και δραστηριοποίηση του ευρύτερου και δυναμικά αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος καινοτομίας δηλ. των πανεπιστημίων, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, όπως το ΕΚΕΤΑ και το ΝΟΗΣΙΣ, και των νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε το πλούσιο ερευνητικό έργο που παράγεται να έχει απτά αποτελέσματα για την οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα του πολίτη», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, σε εθνικές πολιτικές για την ΤΝ ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: «Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που διαθέτουμε στρατηγικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχουμε χαράξει, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική, πλήρως εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ταυτόχρονα, η χώρα μας επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φιλοξενήσει το «AI Pharos», στο Λαύριο, (επένδυση 30 εκατ. ευρώ) ένα απ΄τα πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη και μαζί με τον υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλο», (επένδυση 60 εκατ. ευρώ), θα μας επιτρέψει να επεξεργαζόμαστε μεγάλο όγκο δεδομένων στηρίζοντας την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών».

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός: «Προετοιμάζουμε το δεύτερο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κοζάνη (επένδυση 30 εκατ. ευρώ), όπου επίσης θα έχουμε σημαντικές επενδύσεις για τη χώρα μας σε μεγάλα ψηφιακά έργα και υποδομές επεξεργασίας δεδομένων (Data Centers)». «Ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι συμφωνίες συνεργασίας τόσο με την Google, όσο και με την Open AI και τη Mistral AI, για την πιλοτική εκπαίδευση με ασφαλή και ηθικό τρόπο, καθηγητών και μαθητών αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και για τον εκσυγχρονισμό λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Μιλώντας για το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς Thess INTEC, στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Είναι ένα καινοτόμο έργο το οποίο έχουμε αγκαλιάσει από την αρχή και είναι διακηρυγμένη η θέληση του Πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί αφού το σύνολο των χρημάτων έχει ήδη εξασφαλισθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου».

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