Στο Μαξίμου… μαδούν τη μαργαρίτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβέρνηση αναζητεί με εμφανή αγωνία διέξοδο από τη σκανδαλολογία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με περισσότερο ή λιγότερο άτσαλες δικαιολογίες και το επόμενο βήμα στο πολιτικό πεδίο αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Πιθανολογείται ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς και το ζητούμενο είναι τι θα αποφασίσει και θα ψηφίσει η πλειοψηφία και – προφανώς – πώς θα εξελιχθεί η μάχη των εντυπώσεων. Στο Μαξίμου μελετούν δικογραφίες και αναλύουν δεδομένα, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί την αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν θα πει εύκολα «ναι» σε μία ακόμη Προανακριτική Επιτροπή και το ενδεχόμενο του… στρίβειν δια της Εξεταστικής είναι ορατό. Πού θα καταλήξει το μάδημα της μαργαρίτας θα φανεί εντός των ημερών…