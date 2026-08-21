Έμπολα: Πάνω από 2.500 νεκροί στο Κονγκό – Εξαπλώνεται εκθετικά η επιδημία

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.500 ανθρώπων και εξαπλώνεται με εκθετικό ρυθμό, έχοντας πλέον επεκταθεί σε μια περιοχή μεγαλύτερη σε έκταση από τη Γαλλία, σύμφωνα με τον επικεφαλής συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του Έμπολα, Ζιλιέν Αρνέ.

Την ίδια ώρα, οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση της επιδημίας επαρκούν μόλις για μερικές ακόμη εβδομάδες, με τον κίνδυνο να εξαντληθεί η χρηματοδότηση εάν δεν εξασφαλιστούν πρόσθετα κονδύλια. Ο Αρνέ παράλληλα κατήγγειλε τις επανειλημμένες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί εναντίον εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

«Η επιδημία του Έμπολα εξελίσσεται εκθετικά», δήλωσε ο Αρνέ από την Μπούνια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη. Όπως σημείωσε, η γεωγραφική εξάπλωση της νόσου είναι πλέον τεράστια, καθώς η επιδημία καλύπτει έκταση μεγαλύτερη από εκείνη της Γαλλίας.

Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 2.500 νεκρούς, με τον απολογισμό να αυξάνεται καθημερινά. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου οι μισοί από τους θανάτους καταγράφηκαν μόλις τις τελευταίες 20 ημέρες.

Ο συντονιστής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται ο ιός έχει ξεπεράσει την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται οι προσπάθειες αντιμετώπισής του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η επιδημία επεκτείνεται και εντείνεται ταχύτερα από την επιχειρησιακή ανταπόκριση που έχει οργανωθεί στην περιοχή.

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η τρέχουσα επιδημία έχει ήδη ξεπεράσει σε αριθμό θυμάτων εκείνη που είχε σημειωθεί στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό την περίοδο 2018-2020, η οποία μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν η φονικότερη στην ιστορία της χώρας. Τότε είχαν καταγραφεί 2.299 θάνατοι σε σύνολο 3.381 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα δεδομένα των αρχών της χώρας.

Ο ιός του Έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 15.000 ανθρώπων στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, το οποίο ευθύνεται για τη σημερινή επιδημία, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές δοκιμές, ενώ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ήδη αποσταλεί 70.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo, το οποίο έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση διαφορετικού στελέχους του ιού, του Ζαΐρ, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο μπορεί να προσφέρει προστασία και απέναντι στο Μπουντιμπουγκιό.

Η προσπάθεια περιορισμού της επιδημίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης, με την απόκριση των αρμόδιων φορέων να δέχεται ήδη κριτική για τους αργούς ρυθμούς της. Παράλληλα, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η μη τήρηση από μέρος του πληθυσμού των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.