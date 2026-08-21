ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έμπολα: Πάνω από 2.500 νεκροί στο Κονγκό – Εξαπλώνεται εκθετικά η επιδημία
Ειδήσεις
14:27 - 21 Αυγ 2026

Έμπολα: Πάνω από 2.500 νεκροί στο Κονγκό – Εξαπλώνεται εκθετικά η επιδημία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.500 ανθρώπων και εξαπλώνεται με εκθετικό ρυθμό, έχοντας πλέον επεκταθεί σε μια περιοχή μεγαλύτερη σε έκταση από τη Γαλλία, σύμφωνα με τον επικεφαλής συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του Έμπολα, Ζιλιέν Αρνέ.  

Την ίδια ώρα, οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση της επιδημίας επαρκούν μόλις για μερικές ακόμη εβδομάδες, με τον κίνδυνο να εξαντληθεί η χρηματοδότηση εάν δεν εξασφαλιστούν πρόσθετα κονδύλια. Ο Αρνέ παράλληλα κατήγγειλε τις επανειλημμένες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί εναντίον εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

«Η επιδημία του Έμπολα εξελίσσεται εκθετικά», δήλωσε ο Αρνέ από την Μπούνια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη. Όπως σημείωσε, η γεωγραφική εξάπλωση της νόσου είναι πλέον τεράστια, καθώς η επιδημία καλύπτει έκταση μεγαλύτερη από εκείνη της Γαλλίας.

Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 2.500 νεκρούς, με τον απολογισμό να αυξάνεται καθημερινά. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου οι μισοί από τους θανάτους καταγράφηκαν μόλις τις τελευταίες 20 ημέρες.

Ο συντονιστής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται ο ιός έχει ξεπεράσει την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται οι προσπάθειες αντιμετώπισής του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η επιδημία επεκτείνεται και εντείνεται ταχύτερα από την επιχειρησιακή ανταπόκριση που έχει οργανωθεί στην περιοχή.

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η τρέχουσα επιδημία έχει ήδη ξεπεράσει σε αριθμό θυμάτων εκείνη που είχε σημειωθεί στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό την περίοδο 2018-2020, η οποία μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν η φονικότερη στην ιστορία της χώρας. Τότε είχαν καταγραφεί 2.299 θάνατοι σε σύνολο 3.381 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα δεδομένα των αρχών της χώρας.

Ο ιός του Έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 15.000 ανθρώπων στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, το οποίο ευθύνεται για τη σημερινή επιδημία, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές δοκιμές, ενώ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ήδη αποσταλεί 70.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo, το οποίο έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση διαφορετικού στελέχους του ιού, του Ζαΐρ, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο μπορεί να προσφέρει προστασία και απέναντι στο Μπουντιμπουγκιό.

Η προσπάθεια περιορισμού της επιδημίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης, με την απόκριση των αρμόδιων φορέων να δέχεται ήδη κριτική για τους αργούς ρυθμούς της. Παράλληλα, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η μη τήρηση από μέρος του πληθυσμού των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2026 - 14:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έμπολα: Συναγερμός στη ΛΔ Κονγκό – 70.000 δόσεις εμβολίου στη μάχη κατά της επιδημίας
Ειδήσεις

Έμπολα: Συναγερμός στη ΛΔ Κονγκό – 70.000 δόσεις εμβολίου στη μάχη κατά της επιδημίας

Έμπολα: Η φονικότερη επιδημία στην ιστορία του Κονγκό – Πώς ξέφυγε από τον έλεγχο
Ειδήσεις

Έμπολα: Η φονικότερη επιδημία στην ιστορία του Κονγκό – Πώς ξέφυγε από τον έλεγχο

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις
Υγεία

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη
Υγεία

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/08/2026 - 15:25

Ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ: «Άλμα» 15,6% στο α’ εξάμηνο – Ποια προϊόντα ξεχώρισαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/08/2026 - 14:57

Τουρισμός: Προβληματισμός από τα έσοδα Ιουνίου – Επί τάπητος το δίπολο ποιότητα-μαζικότητα

Ειδήσεις
21/08/2026 - 14:37

ΗΠΑ: Στο 2,5% ο πήχης της ανάπτυξης το γ' τρίμηνο – Οι καταλύτες

Πολιτική
21/08/2026 - 14:33

Τσάφος: Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/08/2026 - 14:27

Έμπολα: Πάνω από 2.500 νεκροί στο Κονγκό – Εξαπλώνεται εκθετικά η επιδημία

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/08/2026 - 14:06

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν €22 εκατ. σε 4.882 δικαιούχους αγρότες

Ειδήσεις
21/08/2026 - 13:59

Σέρρες: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε 47 δέντρα κάνναβης ύψους έως και 2,5 μέτρα

Πολιτική
21/08/2026 - 13:38

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση που λεηλάτησε τους ελεύθερους επαγγελματίες, σήμερα μοιράζει «καθρεφτάκια»

Ανεμοδείκτης
21/08/2026 - 13:32

Οι εκλογές υποτίθεται ότι αργούν, όμως οι λίστες ήδη κυκλοφορούν

Νομίσματα
21/08/2026 - 13:21

Το Bitcoin «χτύπησε» εβδομαδιαίο +23% – Πώς… ξεκόλλησε από τα $63.000

Ειδήσεις
21/08/2026 - 13:16

ΕΚΤ: Τα «καμπανάκια» του πληθωρισμού κρατούν ανοιχτό τον δρόμο για νέα αύξηση επιτοκίων

Επιχειρήσεις
21/08/2026 - 13:05

Η ιταλική Monte dei Paschi κάνει κίνηση ύψους $40 δισ. για την εξαγορά ανταγωνιστικών τραπεζών

Ειδήσεις
21/08/2026 - 12:50

Ρωσικές ασκήσεις με πυραύλους αυξάνουν την ένταση με την Ιαπωνία

Ειδήσεις
21/08/2026 - 12:48

Ευρωζώνη: Στις 52,1 μονάδες ο PMI με απρόσμενο «άλμα» της μεταποίησης

Ανακοινώσεις
21/08/2026 - 12:40

Bally's Intralot: 5η περίοδος εκτοκισμού του ΚΟΔ – Στα €30,17 το τοκομερίδιο

Ειδήσεις
21/08/2026 - 12:29

Ηράκλειο: Κατάσχεση 3,8 τόνων λαθραίων ποτών και χιλιάδων μπαλονιών με «αέριο γέλιου»

Χρηματιστήρια
21/08/2026 - 12:13

Ήπια ανάκαμψη στις ευρωαγορές

Ειδήσεις
21/08/2026 - 12:08

Ρωσικός «δάκτυλος» πίσω από κρύπτη όπλων στο Βερολίνο – Τι εξετάζουν οι αρχές

Σχόλια Αγοράς
21/08/2026 - 11:57

Χρηματιστήριο: Προσπάθεια εδραίωσης πάνω από τις 2.600 μονάδες - Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης

Οικονομία
21/08/2026 - 11:53

ΟΟΣΑ: Η ανεργία των νέων έπεσε, αλλά τα «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
21/08/2026 - 11:41

Παππάς για πρόωρη αποπληρωμή χρέους: Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές

Business Facts
21/08/2026 - 11:35

Οι 20 αεροπορικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο το 2026

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
21/08/2026 - 11:25

Η METLEN πραγματοποίησε την πρώτη καύση απορριμμάτων στη μονάδα Protos ERF στο Ην. Βασίλειο

Ειδήσεις
21/08/2026 - 11:21

Γαύδος: Διάσωση 131 μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

Πολιτική
21/08/2026 - 11:11

Μαρινάκης: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα της ΔΕΘ – Τι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες και στεγαστικό

Ανακοινώσεις
21/08/2026 - 11:04

CrediaBank: Η Αν. Καϊμάκη νέα γενική διευθύντρια συμμόρφωσης και διακυβέρνησης

Ομόλογα
21/08/2026 - 10:46

Τσουνάμι χρέους στις αγορές: Τα $40 τρισ. των ΗΠΑ αναζητούν αγοραστές

Ειδήσεις
21/08/2026 - 10:28

Στην «πρέσα» η βρετανική οικονομία με έλλειμμα-έκπληξη £1,8 δισ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
21/08/2026 - 10:25

Ρωσία: Δηλώνει πρόθυμη για restart του διαλόγου για Ουκρανία και πυρηνικά

Αναλύσεις
21/08/2026 - 10:00

ΧΑ: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Η Wall Street βάζει εμπόδια στον ΓΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ