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Τσάφος: Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη
Πολιτική
14:33 - 21 Αυγ 2026

Τσάφος: Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Αύγουστος αποτελεί έναν ιδιαίτερα δύσκολο μήνα για τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.  

«Ο Αύγουστος έχει αποδειχθεί δύσκολος ενεργειακά – οι τιμές ρεύματος έχουν ανέβει σημαντικά», σημειώνει ο υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι, παρά τις αυξημένες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσάφος, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται περίπου 15 έως 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις τιμές που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή οφείλεται «πρωτίστως στις ΑΠΕ», καθώς η ενισχυμένη συμμετοχή της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μείγμα περιορίζει την ανάγκη προσφυγής σε ακριβότερες θερμικές μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξηγεί, συμβάλλει στη διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

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