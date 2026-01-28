Δήμος Γλυφάδας: Εξώδικο στον ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό

Το συγκεκριμένο έργο δημιούργησε "φράγμα" τουλάχιστον 1.200 κυβικών μέτρων χώματος και φερτών υλικών στο ρέμα πάνω από την οδό Μετσόβου, τα οποία με τη βίαιη απελευθέρωσή τους έπνιξαν την πόλη μας και προκάλεσαν τις πρωτοφανείς εικόνες στις οδούς Μετσόβου και Ανθέων», σημειώνει ο δήμος.

Σημειώνεται ότι σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι το έργο υπογειοποίησης είναι απολύτως νόμιμο και βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες.

Ο δήμος Γλυφάδας στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι απαιτεί τη δημοσιοποίηση των εξής:

(α) Το σύνολο των τεχνικών μελετών που εκπονήθηκαν για την εκτέλεση του ως άνω έργου, καθώς και κάθε συναφή γεωτεχνική, υδρολογική ή υδραυλική μελέτη, τεχνική έκθεση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τροποποίηση αυτών.

(β) Τις διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις και άδειες επί των οποίων στηρίχθηκε η εκτέλεσή του (άδεια επέμβασης σε ρέμα, εγκρίσεις από το Δασαρχείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα).

«Η μη ανταπόκριση του ΔΕΔΔΗΕ στην αυτονόητη αρχή της διαφάνειας δεν θα εκληφθεί απλώς ως παράλειψη αλλά ως επιβεβαίωση μιας μη σύννομης διαδικασίας για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, στερούμενης ακόμα και των βασικών τεχνικών προδιαγραφών», καταλήγει ο δήμος Γλυφάδας.