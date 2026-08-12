Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης απέστειλε σήμερα εξώδικο προς την εφημερίδα και την ιστοσελίδα «Δημοκρατία», διαψεύδοντας δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, περιέχουν ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς για το πρόσωπό του.

Στα επίμαχα δημοσιεύματα ο κ. Χριστοδουλάκης παρουσιάζεται ως «δελφίνος» και «Δούρειος Ίππος», ενώ διατυπώνονται αναφορές σε πιθανή οικονομική σύνδεση της οικογένειάς του με την κυβέρνηση μέσω δημόσιων συμβάσεων της εταιρείας «Datamed». Παράλληλα, γίνεται λόγος για υποτιθέμενες παρασκηνιακές συναντήσεις του με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο βουλευτής απορρίπτει κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Όπως υποστηρίζει, η «Datamed» δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 30 χρόνια στον τομέα της πληροφορικής υγείας, συμμετέχοντας σε διαγωνιστικές διαδικασίες ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τονίζει, παράλληλα, ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας δεν συνδέεται με τη δική του πολιτική διαδρομή και δράση.

Σε ό,τι αφορά τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Χριστοδουλάκης υποστηρίζει ότι ουδέποτε έχει συναντηθεί μαζί του, ενώ απορρίπτει κάθε αιχμή περί παρασκηνιακών κινήσεων ή προσπάθειας υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Όπως αναφέρει, ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα με συνέπεια και στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής του δράσης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρή προσβολή της προσωπικότητάς του και καταγγέλλει ότι οι συντάκτες δεν προχώρησαν σε προηγούμενη επικοινωνία μαζί του για τη διασταύρωση των σχετικών πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό ζητά την αποκατάσταση της αλήθειας, επιφυλασσόμενος για την περαιτέρω προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.

«Εξώδικο στη “Δημοκρατία” και μετά ο λόγος στη δικαιοσύνη. Δεν θα παίξουμε παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Επισυνάπτεται το εξώδικο του κ. Χριστοδουλάκη στο τέλος του κειμένου