ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»
Πολιτική
17:03 - 12 Αυγ 2026

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης απέστειλε σήμερα εξώδικο προς την εφημερίδα και την ιστοσελίδα «Δημοκρατία», διαψεύδοντας δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, περιέχουν ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς για το πρόσωπό του.

Στα επίμαχα δημοσιεύματα ο κ. Χριστοδουλάκης παρουσιάζεται ως «δελφίνος» και «Δούρειος Ίππος», ενώ διατυπώνονται αναφορές σε πιθανή οικονομική σύνδεση της οικογένειάς του με την κυβέρνηση μέσω δημόσιων συμβάσεων της εταιρείας «Datamed». Παράλληλα, γίνεται λόγος για υποτιθέμενες παρασκηνιακές συναντήσεις του με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο βουλευτής απορρίπτει κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Όπως υποστηρίζει, η «Datamed» δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 30 χρόνια στον τομέα της πληροφορικής υγείας, συμμετέχοντας σε διαγωνιστικές διαδικασίες ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τονίζει, παράλληλα, ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας δεν συνδέεται με τη δική του πολιτική διαδρομή και δράση.

Σε ό,τι αφορά τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Χριστοδουλάκης υποστηρίζει ότι ουδέποτε έχει συναντηθεί μαζί του, ενώ απορρίπτει κάθε αιχμή περί παρασκηνιακών κινήσεων ή προσπάθειας υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Όπως αναφέρει, ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα με συνέπεια και στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής του δράσης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρή προσβολή της προσωπικότητάς του και καταγγέλλει ότι οι συντάκτες δεν προχώρησαν σε προηγούμενη επικοινωνία μαζί του για τη διασταύρωση των σχετικών πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό ζητά την αποκατάσταση της αλήθειας, επιφυλασσόμενος για την περαιτέρω προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.

«Εξώδικο στη “Δημοκρατία” και μετά ο λόγος στη δικαιοσύνη. Δεν θα παίξουμε παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Επισυνάπτεται το εξώδικο του κ. Χριστοδουλάκη στο τέλος του κειμένου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI
Χρηματιστήρια

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του
Ειδήσεις

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος
Ανεμοδείκτης

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
Πολιτική

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος
Ανεμοδείκτης

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Η Ισπανία βυθίζεται στο σκοτάδι: Η ολική έκλειψη Ηλίου που θα καθηλώσει την Ευρώπη - Η εικόνα στην Ελλάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ