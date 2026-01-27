ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό - Απάντηση στον Δήμαρχο Γλυφάδας

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά στα όσα είχε αναφέρει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου σε σχέση με το έργο υπογειοοποίησης καλωδίων στον Υμηττό, όπου σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει παρέμβαση που επιδείνωσε την υδρονομική εικόνα της γειτονικές περιοχές κατά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις».