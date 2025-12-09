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Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις αποφάσεις της Fed
Χρηματιστήριο
10:48 - 09 Δεκ 2025

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις αποφάσεις της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ελαφρώς ανοδικά την Τρίτη (9/12), καθώς οι διεθνείς επενδυτές αναμένουν την επικαιροποίηση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ήταν αυξημένος κατά 0,14% στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,36% στις 24.144,50 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά 0,12% στις 9.635,45 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,09% στις 8.116,90 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ιταλικός MIB σημειώνει άλμα 0,70% στις 43.730,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,10% στις 16.728,45 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ανεβαίνει κατά 0,62% στις 8.250,69 μονάδες.

Κατά τα άλλα, η Fed αναμένεται ευρέως να μειώσει το βασικό της επιτόκιο στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Οι αγορές χρήματος αποτιμούν αυτήν τη στιγμή σε πιθανότητα 87% μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, όταν η κεντρική τράπεζα ολοκληρώσει τη διήμερη συνεδρίασή της στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Η κίνηση αυτή θα διαμορφώσει το έδαφος και για τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης, με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας να ανακοινώνει την Πέμπτη τη δική της απόφαση. Η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθούν στις 18 Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία και η Norges Bank της Νορβηγίας και η Riksbank της Σουηδίας αναμένεται να δημοσιεύσουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.

Στα εταιρικά νέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη (9/12) ότι κατέληξε σε συμφωνία για την «απλοποίηση» των κανόνων εταιρικής βιωσιμότητας. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η πλειονότητα των εταιρειών στην ΕΕ θα εξαιρείται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αναφοράς βιωσιμότητας.
«Σήμερα τηρήσαμε την υπόσχεσή μας να μειώσουμε τα βάρη και τους κανόνες και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ», δήλωσε η Μαρί Μπιάρε, υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας. «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τον κοινό μας στόχο: τη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τις εταιρείες μας να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.»

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στη Nvidia να προμηθεύει την Κίνα με τους H200 AI επεξεργαστές της σε «εγκεκριμένους πελάτες» — εφόσον η Αμερική λάβει το 25% των εσόδων.

Σε άλλα νέα, η Deutsche Bank υποβάθμισε την εκτίμησή της για την προοπτική της αυτοκινητοβιομηχανίας της Volvo από Buy σε Hold την Τρίτη, μειώνοντας τον στόχο τιμής για τη μετοχή κατά 1,8%. Η μετοχή κατέγραψε πτώση 1,3% στις πρώτες συναλλαγές.

Η Deutsche Bank μείωσε επίσης τον στόχο τιμής για την Daimler Truck κατά 4,7%.

«Η σημαντική συρρίκνωση της αγοράς των ΗΠΑ φέτος δοκίμασε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα των κατασκευαστών φορτηγών», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας σε σημείωμά τους. «Δεδομένων των αποκλινουσών προβλέψεων για την αγορά της επόμενης χρονιάς, αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πεδίο μάχης.»

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