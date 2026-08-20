Ευρωαγορές: Νέα πτώση με φόντο Ιράν, πετρέλαιο και νομισματική πολιτική

Σε αρνητικό έδαφος παρέμειναν την Πέμπτη 20/8 οι ευρωπαϊκές αγορές, διευρύνοντας το πτωτικό τους σερί και υποχωρώντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις αρχές Αυγούστου.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να κινούνται με επιφυλακτικότητα, καθώς το γεωπολιτικό ρίσκο γύρω από το Ιράν, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και τα πιο επιθετικά μηνύματα από τη Federal Reserve εντείνουν τις ανησυχίες στις αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,13% στις 650,34 μονάδες, καταγράφοντας μία ακόμη πτωτική συνεδρίαση.

Στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,31% στις 26.011,55 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,57% στις 8.453,09 μονάδες.

Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 κατάφερε να κινηθεί οριακά ανοδικά, ενισχυόμενος κατά 0,04% στις 10.748,16 μονάδες, με τις ενεργειακές μετοχές να προσφέρουν στήριξη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται υψηλότερα.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε οριακά κατά 0,09% στις 52.665,82 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε 0,15% στις 19.818,00 μονάδες.

Το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο

Το γεωπολιτικό ρίσκο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες πίεσης για τις αγορές.

Παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προχωρήσει σε νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων, η αυστηρότερη οικονομική πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, σε συνδυασμό με την αμετακίνητη στάση του Ιράν, διατηρούν την ένταση σε υψηλά επίπεδα και περιορίζουν τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση.

Ενδεικτική ήταν η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε χώρα προσφέρει «οποιουδήποτε είδους σανίδα σωτηρίας» στο Ιράν θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Η απειλή επιβολής δευτερογενών κυρώσεων και εμπορικών αντιποίνων έρχεται την ώρα που οι ενεργειακές ροές μέσω του Περσικού Κόλπου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς.

Σε χαμηλά επίπεδα η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στη ναυτιλία ενισχύει τις ανησυχίες της αγοράς πετρελαίου.

Στοιχεία εταιρειών που παρακολουθούν τις θαλάσσιες μεταφορές δείχνουν ότι η εμπορική κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί αισθητά. Η πλειονότητα των μεγάλων πλοιοκτητών εξακολουθεί να αποφεύγει τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό λόγω των κινδύνων ασφαλείας.

Η κίνηση των εμπορικών δεξαμενόπλοιων παραμένει έτσι αρκετά χαμηλότερη από τα ιστορικά επίπεδα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς και διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε ανοδική τροχιά.

Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί παράλληλα ως στήριξη για τις ενεργειακές μετοχές, όπως φάνηκε και από την καλύτερη επίδοση του βρετανικού FTSE 100.

Στο επίκεντρο και η νομισματική πολιτική

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές επαναξιολογούν και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στις αγορές χρήματος αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, καθώς οι πιέσεις από την ενέργεια και τον πληθωρισμό ενισχύουν την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών.

Στις ΗΠΑ, αντίθετα, οι traders εκτιμούν ότι η Fed διαθέτει περιθώριο να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, προκάλεσαν ανησυχία. Το πιο επιθετικό ύφος που αποτυπώνεται στις συζητήσεις των αξιωματούχων ενίσχυσε τους φόβους ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα μπορεί να παραμείνει ιδιαίτερα προσεκτική απέναντι στον πληθωρισμό.

Έτσι, το ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό κλίμα παραμένει εύθραυστο, με τους επενδυτές να σταθμίζουν ταυτόχρονα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.