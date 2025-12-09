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Αγρότες Χανίων: Δεν είμαστε στο δρόμο μόνο για την επιδότηση, είναι ένα σωρό άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:38 - 09 Δεκ 2025

Αγρότες Χανίων: Δεν είμαστε στο δρόμο μόνο για την επιδότηση, είναι ένα σωρό άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, κ. Μανούσος Σταυριανουδάκης,  δήλωσε την Τρίτη (9/12) πως δεν συμφωνεί με τα επεισόδια που έγιναν τη Δευτέρα (8/12), αλλά πρόσθεσε πως οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Κατέστησε επίσης σαφές πως «δεν είμαστε στο δρόμο μόνο για την επιδότηση, είναι ένα σωρό άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούνε».

Ο κ. Σταυριανουδάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια:

«Εμείς έχουμε βγει στο δρόμο και διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας για να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωριά μας, να μπορούμε να παράγουμε και να είμαστε βιώσιμοι. Μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι αν δεν μας κλέβουν με διάφορους τρόπος τον κόπο μας. Τα άριστα, τα καλά πορτοκάλια μας φεύγουν από εδώ κάτω από 30 λεπτά, το λάδι μας φεύγει 4,80 καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε, ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταναλώνει τα προϊόντα μας και όπως μας προετοιμάζουν επειδή θα είναι τα περισσότερα προϊόντα εισαγόμενα θα είναι και ακόμα πιο ακριβά. Εμείς αυτή την πολιτική αντιπαλεύουμε, ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός μας, δεν είναι ούτε η αστυνομία ούτε κανείς άλλος αλλά πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι αυτή είναι υπεύθυνη σε όλο αυτό που συμβαίνει. Τόσες μέρες έχουμε προειδοποιήσει και τώρα μας λέει «δεν ξέρουμε τι αιτήματά έχετε», αυτό είναι απαράδεκτες τακτικές».

Ερωτηθείς αν αυτοί που έκαναν τα χθεσινά επεισόδια είναι μέλη της Ομοσπονδίας απάντησε πως «δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία. Είναι τόσο αρνητικό αυτό που συνέβη για τον αγώνα πανελλαδικά, είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι μέλη της Ομοσπονδίας μας αντιθέτως η Ομοσπονδία είναι απέναντι.

Για τη συνέχεια είπε πως «έχουμε αποφασίσει συμβολικό αποκλεισμό του ΒΟΑΚ. Το Σάββατο θα μεταβεί αντιπροσωπεία από την Κρήτη στη Λάρισα, εκεί είναι το στρατηγείο των αγροτών, για να πάρουμε εκ νέου αποφάσεις. Καταδικάζουμε τη βία της Αστυνομίας γιατί δεν χρειάζεται και δείχνει το διάλογο που θέλει η κυβέρνηση».

Κλείνοντας δήλωσε: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είμαστε στο δρόμο μόνο για την επιδότηση, είναι ένα σωρό άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούνε. Την επιδότηση έτσι κι αλλιώς έπρεπε να την πάρουμε, μας την χρωστούσαν. Δεν μας κάνουν χατίρι που μας την δίνουν, τα λεφτά είχαν έρθει από την ΕΕ. Σε 10 χώρες της Ευρώπης είχαν τα ίδια σκάνδαλα, αυτό δεν μας το λένε, άρα φταίει η ΚΑΠ που είναι και ο εχθρός μας. Την Κοινή Αγροτική Πολιτική αντιπαλεύουμε, το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς το οποίο είναι ψηφισμένο μέσα στην ΚΑΠ. Αν εφαρμοστεί πλήρως οι αγρότες που είμαστε τώρα δεν θα υπάρχει κανείς».

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