Ο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο της Nvidia προς την Κίνα – Η σημασία της αμερικανικής στροφής για την κυριαρχία στο ΑΙ

Η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει στην Κίνα ένα πιο προηγμένο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσει σημαντικά τις τεχνολογικές δυνατότητες του Πεκίνου, σύμφωνα με αναλυτές.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μεταστροφή στην πολιτική, καθώς οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εντείνει τους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα ημιαγωγά. Ωστόσο, οι περιορισμοί δεν έχουν εμποδίσει κινεζικές εταιρείες όπως η DeepSeek να βρίσκουν τρόπους να κατασκευάζουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζονται τα αμερικανικά, συχνά με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

«Η υπολογιστική ισχύς είναι το βασικό μας πλεονέκτημα», δήλωσε ο Ρας Ντόσι, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Georgetown, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας ότι η Κίνα ήδη διαθέτει πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τους μηχανικούς και άλλα πεδία.

«Με αυτή την παραχώρηση αυξάνουμε τις πιθανότητες ο κόσμος να “τρέχει” πάνω σε κινεζική τεχνητή νοημοσύνη», είπε ο Ντόσι, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής ανώτερος διευθυντής για θέματα Κίνας και Ταϊβάν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ότι η Nvidia μπορεί να εξάγει ένα πιο προηγμένο τσιπ, το H200, σε «εγκεκριμένους πελάτες στην Κίνα» και σε άλλες χώρες — υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν μερίδιο 25%. Το ποσοστό αυτό είχε συμφωνηθεί στο 15% το καλοκαίρι.

Διευκρίνισε ότι τα πιο προηγμένα τσιπ Blackwell και Rubin της Nvidia δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία για την Κίνα.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανάγκασε τις Μεγάλες Εταιρείες μας να ξοδέψουν ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια για να κατασκευάσουν “υποβαθμισμένα” προϊόντα που κανείς δεν ήθελε — μια τρομερά κακή ιδέα που επιβράδυνε την καινοτομία και έβλαψε τον Αμερικανό εργαζόμενο», είπε ο Τραμπ.

Η Nvidia είχε δημιουργήσει ένα λιγότερο ισχυρό τσιπ, το H20, ώστε να συμμορφωθεί με τους αμερικανικούς κανόνες, όμως αναγκάστηκε να αναστείλει τις αποστολές προς την Κίνα τον Απρίλιο.

«Αυτή η κίνηση δίνει στην Κίνα ένα σωρό προηγμένη υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης που διαφορετικά δεν θα είχε», δήλωσε ο Τιμ Φιστ, διευθυντής αναδυόμενης τεχνολογίας στο think tank Institute for Progress που εδρεύει στην Ουάσιγκτον.

«Η νέα κινεζική τεχνολογική στοίβα θα είναι τα τσιπ της NVIDIA, τα cloud της Tencent/Baidu/Alibaba και τα μοντέλα DeepSeek/Qwen/Kimi», έγραψε ο Φιστ σε ανάρτησή του στο X, σημειώνοντας ότι αυτές οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης θα ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς αντιπάλους στο εξωτερικό.

Το think tank δημοσίευσε την Κυριακή μια έκθεση που ανέφερε ότι το πλεονέκτημα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στην υπολογιστική ισχύ AI την επόμενη χρονιά μειώνεται από περίπου 10 φορές σε το πολύ 5 φορές, εάν επιτραπεί η εξαγωγή των H200.

Το H200 μπορεί να βοηθήσει πολλούς Κινέζους προγραμματιστές AI να βελτιώσουν τα μοντέλα τους, καθιστώντας το τσιπ «πολύ πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό» από το H20, είπε ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και συμπρόεδρος του ψηφιακού τομέα στην Asia Group.

Ο Τσεν επεσήμανε ότι η απόφαση του Τραμπ αποτελεί ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων Ουάσιγκτον–Πεκίνου, καθώς ο Αμερικανός ηγέτης σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο. Η Nvidia «έχει ένα καλό παράθυρο χρόνου για να πουλήσει το H200, αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα».

Η Κίνα στοχεύει στην τεχνολογική αυτάρκεια

Αντιμέτωπη με τους αμερικανικούς περιορισμούς, η Κίνα έχει επιδιώξει να μειώσει την εξάρτησή της από ξένη τεχνολογία. Το νέο πενταετές πλάνο που ξεκινά του χρόνου υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές και η κρατική χρηματοδότηση θα στραφούν ολοένα και περισσότερο προς τα εγχώρια τσιπ και τις εφαρμογές AI.

Η κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Huawei αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο τα πολυετή σχέδιά της για τη δημιουργία τσιπ που, όταν λειτουργούν σε συστοιχίες μεγάλης κλίμακας, θα έχουν τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Η Κίνα θα συνεχίσει να κάνει τα πάντα για να μειώσει την εξάρτησή της από τα αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη κι αν εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση σε αυτά», δήλωσε ο Κρις ΜακΓκουάιρ, ανώτερος συνεργάτης για την Κίνα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες στο Council on Foreign Relations, στο X. Επεσήμανε ότι αυτό θα απαιτήσει χρόνο, καθώς η Κίνα δεν σχεδιάζει να κατασκευάσει τσιπ καλύτερο από το H200 πριν το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Η απόφαση του Τραμπ «αναιρεί το μεγαλύτερο αμερικανικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη», είπε ο ΜακΓκουάιρ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «στροφή 180 μοιρών στην αμερικανική πολιτική και σημαντικό στρατηγικό λάθος».

Το Γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το CNBC.

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει μιλήσει συχνά δημόσια για τη βελτίωση των κινεζικών δυνατοτήτων AI και έχει καλέσει τις ΗΠΑ να επιτρέψουν στην εταιρεία να πουλά τα προϊόντα της στην Κίνα.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί δεν έχουν μέχρι στιγμής αποκόψει πλήρως την Κίνα από προηγμένα τσιπ.

Ξεχωριστά, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέσχεσε πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια σε προηγμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών που προορίζονταν για την Κίνα και άλλες περιορισμένες περιοχές. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι συλληφθέντες και άλλοι «εξήγαγαν και προσπάθησαν να εξαγάγουν» τουλάχιστον 160 εκατ. δολάρια σε τσιπ Nvidia H100 και H200 μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Μαΐου 2025.