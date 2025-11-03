MIG: Κέρδη μετά φόρων 3,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
10:48 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Τα ενοποιημένα έσοδα της Marfin Investment GroupΜΙΓ +0,79% από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 3,1 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και € 8,3 εκ. το εννιάμηνο 2025, έναντι € 2,4 εκ. και € 7,3 εκ. τις αντίστοιχες περιόδου του 2024, αυξημένα κατά 29,9% και 14,8% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εισηγμένης ανήλθαν σε κέρδη € 718 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και € 1,6 εκ. το εννιάμηνο 2025, έναντι κερδών € 358 χιλ. και € 1 εκ. τις αντίστοιχες περιόδου του 2024, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 100,6% και 60,1% αντίστοιχα.

Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανήλθαν το εννιάμηνο του 2025 σε € 1,1 εκ. έναντι € 846 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 28%. Η απόδοση του μετοχικού χαρτοφυλακίου για το εννιάμηνο του 2025 ανήλθε σε 15,9% και του ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε 6,7%.

Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε € 131,6 εκ. έναντι € 128,5 εκ. το 2024. Η ενοποιημένη λογιστική αξία την 30/09/2025 ανέρχεται σε € 4,19 ανά μετοχή.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων για το γ’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκ. έναντι κερδών € 31 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αφαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας και την πώληση επενδυτικών ακινήτων της RKB ύψους € 2,6 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και € 150 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανέρχονται σε κέρδη € 501 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2025 έναντι ζημιών € 119 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα κέρδη μετά φόρων για το εννιάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκ. έναντι κερδών € 5,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αφαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας και την πώληση επενδυτικών ακινήτων που αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης και των έκτακτων κερδών ύψους € 5,8 εκ. που προέκυψαν από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB κατά το α’ εξάμηνο του 2024, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 439 χιλ. το εννιάμηνο του 2025 και σε ζημιές € 718 χιλ. το εννιάμηνο του 2024.

Βελτίωση επιδόσεων για RKB

Η θυγατρική RKB συνέχισε για ένα ακόμη τρίμηνο την σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της. Συγκεκριμένα για το γ’ τρίμηνο και το εννιάμηνο του 2025 εμφάνισε αύξηση συνολικών εσόδων από επενδυτικά ακίνητα 30,4% και 14,8% αντίστοιχα, και σημαντική βελτίωση του EBITDA κατά 36,3% και 20,8% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά φόρων για το γ’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 3,2 εκ. έναντι κερδών € 347 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αφαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας και την πώληση επενδυτικών ακινήτων ύψους € 2,6 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και € 150 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του του 2024, τα κέρδη της RKB ανέρχονται σε € 617 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2025 έναντι 197 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 213,2%.

Τα κέρδη μετά φόρων για το εννiάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 4,1 εκ. έναντι κερδών € 6,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αφαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας και την πώληση επενδυτικών ακινήτων που αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης και των έκτακτων κερδών ύψους € 5,8 εκ. που προέκυψαν από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB κατά το α’ εξάμηνο του 2024, τα κέρδη της εταιρείας, ανέρχονται σε € 1,4 εκ. το εννιάμηνο του 2025 και € 485 χιλ. το εννιάμηνο του 2024 σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 195,5%.

