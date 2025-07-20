ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» Κομισιόν σε Ρώμη και Μαδρίτη για την ενοποίηση των τραπεζών
Ειδήσεις
14:59 - 20 Ιουλ 2025

«Καμπανάκι» Κομισιόν σε Ρώμη και Μαδρίτη για την ενοποίηση των τραπεζών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Βρυξέλλες εντείνουν την πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις προκειμένου να μην εμποδίζουν την ενοποίηση των τραπεζών, εκδίδοντας διπλές επικρίσεις κατά της ανάμειξης των κυβερνήσεων Ιταλίας και Ισπανίας στις συγχωνεύσεις του κλάδου.

Αξιωματούχοι της Επιτροπής δήλωσαν στους Financial Times ότι οι προειδοποιήσεις προς τη Ρώμη και τη Μαδρίτη συνδέονται, καθώς οι Βρυξέλλες εντείνουν τις προσπάθειές τους για ενθάρρυνση της τραπεζικής ενοποίησης και την τόνωση της προβληματικής οικονομίας της Ένωσης.

«Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για καθαρά πολιτικές τοποθετήσεις. Οι κανόνες είναι σαφείς και οι κυβερνήσεις δεν έχουν επίσημη εξουσία να αποτρέψουν τις συγχωνεύσεις», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Το ερώτημα είναι με ποιον πραγματικά ανταγωνίζεται κανείς... Οι ανταγωνιστές μας δεν βρίσκονται εντός, αλλά εκτός ΕΕ».

Τα σχόλια αυτά ακολουθούν την αποστολή επιστολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Δευτέρα προς την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, όπου αναφερόταν ως προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Ρώμη είχε «παραβιάσει» τους νόμους περί συγχωνεύσεων της ΕΕ μέσω της χρήσης «χρυσών εξουσιών» στην πρόταση ύψους 10 δισ. ευρώ της UniCredit για εξαγορά της ανταγωνίστριας Banco BPM.

Τρεις μέρες αργότερα, η Επιτροπή απηύθυνε «επίσημη ειδοποίηση» στην Ισπανία αναφορικά με την προσπάθειά της να εμποδίσει τη συγχώνευση μεταξύ της BBVA και της Banco Sabadell για τουλάχιστον τρία χρόνια, ζητώντας από τη Μαδρίτη να επανεξετάσει την απόφασή της και να αλλάξει τους νόμους που της δίνουν την εξουσία να παρεμβαίνει σε τραπεζικές συμφωνίες.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν απαραίτητο ένα δίκτυο λιγότερων και μεγαλύτερων τραπεζών προκειμένου να καταστεί παγκοσμίως ανταγωνιστικός ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Τα ιδρύματα της Ευρώπης υστερούν σε σχέση με τα αντίστοιχα αμερικανικά, αποθαρρυμένα μάλιστα από την εχθρότητα των εθνικών κυβερνήσεων.

Η Ευρώπη πρέπει «να σταματήσει τη φιλοσοφία των εθνικών πρωταθλητών», δήλωσε ο Ενρίκο Λέτα, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συνέταξε μια ιστορική έκθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς της ΕΕ πέρυσι.

«Πρέπει να μετατρέψουμε τους εθνικούς πρωταθλητές σε Ευρωπαίους πρωταθλητές, με ισότιμη παρουσία σε διαφορετικές χώρες. Χρειαζόμαστε την Airbus των τραπεζών», πρόσθεσε.

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας έχει βιώσει σειρά από απόπειρες συγχωνεύσεων και εξαγορών τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, συμφωνίες όπως η προσφορά της BBVA για την εγχώρια ανταγωνίστρια Sabadell, ή της UniCredit για την BPM και οι προσπάθειές της για είσοδο στη γερμανική Commerzbank, έχουν αντιμετωπίσει ισχυρή εσωτερική πολιτική αντίσταση.

Αυτό έχει ενοχλήσει τους αξιωματούχους της ΕΕ και έχει οδηγήσει την Επιτροπή να εκδώσει επιπλήξεις τόσο στην ισπανική όσο και στην ιταλική κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες.

Στην επιστολή 55 σελίδων προς τη Ρώμη, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι ενέργειες της Ιταλίας «ενδέχεται να παραβιάζουν» τους κανόνες της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις.

Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι και οι πέντε όροι που επιβλήθηκαν στην UniCredit για την εξαγορά της BPM ήταν ασυμβίβαστοι με το δίκαιο της ΕΕ, ενώ έδωσαν στην ιταλική κυβέρνηση τελεσίγραφο 20 εργάσιμων ημερών για να απαντήσει. Το γραφείο της Μελόνι δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα «απαντήσει στα αιτήματα για διευκρινίσεις με πνεύμα συνεργασίας».

Η Επιτροπή εξέφρασε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια με το επιχείρημα της Ρώμης ότι η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει «σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

«Η Επιτροπή δεν γνωρίζει καμία περίπτωση —ούτε οι ιταλικές αρχές έχουν υποδείξει κάποια— συναλλαγής στον τραπεζικό τομέα στην ΕΕ που να έχει θέσει σε επαρκή και πραγματική απειλή τη δημόσια ασφάλεια», αναφέρει η επιστολή.

Πρόσθεσε ότι η απαίτηση της Ρώμης να αποχωρήσει η UniCredit από τη Ρωσία, ως προϋπόθεση της συμφωνίας, «παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ».

Το γραφείο της Μελόνι ανέφερε στους Financial Times ότι ιταλικό διοικητικό δικαστήριο έχει ήδη αναγνωρίσει τη νομιμότητα της παρέμβασης της κυβέρνησης.

Η Επιτροπή δεν βρίσκεται ακόμη στο στάδιο όπου θα λάβει επίσημα μέτρα κατά της γερμανικής κυβέρνησης, καθώς η UniCredit δεν έχει υποβάλει πλήρη προσφορά εξαγοράς της Commerzbank.

Ωστόσο, η ιταλική τράπεζα έχει ήδη προκαλέσει τη σημαντική αντίθεση της γερμανικής κυβέρνησης ως προς την αύξηση των συμμετοχών της στην Commerzbank - τις τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει να μετατρέπει τις θέσεις της σε παράγωγα σε άμεσες συμμετοχές σε μετοχές.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στη συγχώνευση, εκτός εάν η UniCredit τον πείσει ότι η συγχωνευμένη τράπεζα δεν θα αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Είναι μια μη φιλική προσέγγιση που δεν αποδεχόμαστε και δεν υποστηρίζουμε», δήλωσε. «Το ίδρυμα που θα προκύψει θα μπορούσε, λόγω της δομής του ισολογισμού του, να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική αγορά. Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί πλήρως, δεν θα αλλάξω θέση».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2025 - 13:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Το ψευδοκράτος στην Κύπρο δεν θα νομιμοποιηθεί ποτέ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ψευδοκράτος στην Κύπρο δεν θα νομιμοποιηθεί ποτέ

«Καμπανάκι» Ρούμπιο προς Δαμασκό: Μαζέψτε τους τζιχαντιστές από τις περιοχές των Δρούζων
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» Ρούμπιο προς Δαμασκό: Μαζέψτε τους τζιχαντιστές από τις περιοχές των Δρούζων

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Άπω Ανατολή - Ανησυχία για τσουνάμι
Ειδήσεις

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Άπω Ανατολή - Ανησυχία για τσουνάμι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
Πολιτική

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο
Ειδήσεις

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden
Επιχειρήσεις

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ