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Ανδρουλάκης: Το ψευδοκράτος στην Κύπρο δεν θα νομιμοποιηθεί ποτέ
Πολιτική
11:58 - 20 Ιουλ 2025

Ανδρουλάκης: Το ψευδοκράτος στην Κύπρο δεν θα νομιμοποιηθεί ποτέ

Reporter.gr Newsroom
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«Όσο η πληγή του Κυπριακού παραμένει ανοικτή, ο αγώνας αυτός θα συνεχίζεται», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο μήνυμά του για τη σημερινή (20/7) συμπλήρωση 51 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει πως «51 χρόνια από τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα, το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισμό, την Ευρώπη και το διεθνές δίκαιο».

«Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες. Η αλήθεια δεν παραγράφεται. Η ιστορία δεν αναθεωρείται. Η κατοχή δεν νομιμοποιείται», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως συμπληρώνει, «οι συστηματικές προκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας, όπως το άνοιγμα των Βαρωσίων και η παράνομη απαίτηση για αναγνώριση του ψευδοκράτους, δεν πρόκειται ποτέ να βρουν ανταπόκριση από τη διεθνή κοινότητα. Το ψευδοκράτος είναι δημιούργημα της εισβολής. Δεν έχει και δεν θα αποκτήσει ποτέ καμία νομιμοποίηση».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι διαρκής «ο αγώνας για τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση που είναι η επανένωση του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς κατοχικά στρατεύματα».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2025 - 13:05
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