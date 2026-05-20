ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα
Πολιτική
14:29 - 20 Μάι 2026

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου αρμόδιου για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Michael McGrath, στην Ελλάδα.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, κατά τις συναντήσεις του Επιτρόπου με κυβερνητικά στελέχη συζητήθηκαν ζητήματα μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και θεσμών. Ωστόσο, δεν προκύπτει εάν τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ερωτά την Επιτροπή:

1. Εάν συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ανεξαρτησία των ελεγκτικών αρχών, καθώς και οι δημόσιες καταγγελίες των Δικηγορικών Συλλόγων, νομικών και συνταγματολόγων για τη λειτουργία της διορισμένης από την κυβέρνηση ηγεσίας του Αρείου Πάγου.

2. Εάν τέθηκαν υπόψη του Επιτρόπου ζητήματα που αφορούν στις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, τις καταγγελίες περί αδιαφάνειας και τα φαινόμενα διαφθοράς στη διαχείριση κονδυλίων.

3. Εάν οι έντονες ανησυχίες και οι προβληματισμοί που εκφράζουν φορείς και οργανώσεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών — συμπεριλαμβανομένων των Δικηγορικών Συλλόγων — θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη Έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του απ' το Στρασβούργο όπου διεξάγεται η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε: «Η επίσκεψη του Επιτρόπου McGrath ήταν σημαντική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο. Το Κράτος Δικαίου απαιτεί πλήρη διαφάνεια και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Οι δημόσιες θεσμικές παρεμβάσεις και καταγγελίες δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ο/η εκάστοτε Επίτροπος οφείλει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις κυβερνητικές θέσεις, αλλά και τις τεκμηριωμένες ανησυχίες των θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC
Νομίσματα

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν
Ειδήσεις

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας
Πολιτική

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες - Τι θα ισχύσει για τα φωτοβολταϊκά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ