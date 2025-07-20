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«Καμπανάκι» Ρούμπιο προς Δαμασκό: Μαζέψτε τους τζιχαντιστές από τις περιοχές των Δρούζων
Ειδήσεις
14:29 - 20 Ιουλ 2025

«Καμπανάκι» Ρούμπιο προς Δαμασκό: Μαζέψτε τους τζιχαντιστές από τις περιοχές των Δρούζων

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη συριακή κυβέρνηση να αποτρέψει την άφιξη «βίαιων τζιχαντιστών» στη νότια Συρία, όπου την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν πολύνεκρες εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρει μεταξύ άλλων πως, «εάν οι αρχές στη Δαμασκό επιθυμούν να συντηρήσουν οποιαδήποτε πιθανότητα επίτευξης μιας ενιαίας, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικής Συρίας, απαλλαγμένης από το Ισλαμικό Κράτος και τον ιρανικό έλεγχο, πρέπει να συμβάλουν στον τερματισμό αυτής της καταστροφής, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις ασφαλείας τους προκειμένου να μην επιτρέψουν στο ΙΚ και σε άλλους βίαιους τζιχαντιστές να εισέλθουν στην περιοχή και να διαπράξουν σφαγές. Και πρέπει να καταστήσουν υπόλογους και να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όποιους είναι ένοχοι για θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν στις δικές τους δυνάμεις».

Οι μάχες «έχουν σταματήσει» στη Σουέιντα σήμερα Κυριακή, διαβεβαιώνει παράλληλα η κυβέρνηση της Συρίας, αφότου οι Δρούζοι ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης και ξεκίνησε η αναδιάταξη κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι διακοινοτικές συγκρούσεις στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν χίλιους ανθρώπους την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η Σουέιντα έχει εκκενωθεί από μαχητές όλων των φυλών και οι μάχες στις συνοικίες της πόλης έχουν σταματήσει», αναφέρει εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Οι Δρούζοι μαχητές ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης Σουέιντα, όμως οι διακοινοτικές συγκρούσεις συνεχίζονται ακόμη στην υπόλοιπη, ομώνυμη επαρχία, ανέφεραν το βράδυ του Σαββάτου μια μη κυβερνητική οργάνωση και μια ομάδα ενόπλων.

Οι μάχες συνεχίζονται παρά την ανακοίνωση των συριακών αρχών περί κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ των Δρούζων από τη μία και ομάδων Βεδουίνων και άλλων φυλών από την άλλη, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 940 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα.

Σε σχεδόν 87.000 υπολογίζονται οι άνθρωποι που εκτοπίστηκαν εξαιτίας των συγκρούσεων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Το πρωί οι Βεδουίνοι βρίσκονταν στο δυτικό τμήμα της πόλης, οι κάτοικοι της οποίας είναι στην πλειονότητά τους Δρούζοι. «Οι μαχητές των φυλών αποσύρθηκαν από τη Σουέιντα το βράδυ του Σαββάτου», έπειτα από αντεπίθεση των Δρούζων, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Μπάσεμ Φαχρ, εκπρόσωπος ενός από τα κυριότερα ένοπλα κινήματα των Δρούζων, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν υπάρχουν πλέον Βεδουίνοι στην πόλη».

«Δεσμευτήκαμε να τηρήσουμε την εκεχειρία, αλλά οι Βεδουίνοι μας επιτίθενται σε πολλούς άξονες, έξω από την πόλη», πρόσθεσε.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι οι μαχητές των φυλών συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την πόλη και μετά την αποχώρησή τους και ότι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε άλλες περιοχές της επαρχίας.

Ο τοπικός ενημερωτικός ιστότοπος Suwayda24 έκανε λόγο για σφοδρές μάχες στην κοινότητα Αρίκα, στα βόρεια της πόλης.

Ο Αχμέντ αλ Σάρα, ο οποίος ήρθε στη συριακή εξουσία αφού ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, δήλωσε χθες εκ νέου ότι δεσμεύεται για την προστασία των μειονοτήτων και χαιρέτισε «τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΗΠΑ, οι οποίες επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στη Συρία».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Δαμασκό, ο υπουργός Πληροφοριών Χαμζά Μουσταφά παραδέχτηκε ότι η εκεχειρία είναι «εύθραυστη». Εξήγησε ότι έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας, με «την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σουέιντα», όχι όμως και στην ίδια την πόλη.

Η δεύτερη φάση προβλέπει το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων μεταξύ των επαρχιών Σουέιντα και Ντεράα, ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άμαχοι και οι τραυματίες, πρόσθεσε. Η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Σουέιντα θα γίνει σε μεταγενέστερη φάση.

Η κυβέρνηση του μεταβατικού προέδρου Αλ Σάρα είχε αναπτύξει και την Τρίτη δυνάμεις της στη Σουέιντα. Ωστόσο τις είχε αποσύρει μετά τον βομβαρδισμό πολλών στόχων της εξουσίας στη Δαμασκό από το Ισραήλ, το οποίο όπως δήλωσε θέλει να προστατεύσει την κοινότητα των Δρούζων και έκρινε ότι απειλούνταν από την παρουσία συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα σύνορά του.

Στη συνέχεια, η Συρία και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2025 - 13:48
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