Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Διττή εικόνα για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα - Θεσμική στήριξη, αλλά και εμπόδια

Η Ετήσια Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναδεικνύει την κατάσταση της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου στην Ελλάδα το 2024, παρουσιάζοντας ένα μείγμα θετικών εξελίξεων και διαρκών προκλήσεων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Σύνταγμα και η νομοθεσία προστατεύουν την ελευθερία λόγου και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων, ενώ η κυβέρνηση «γενικά σεβάστηκε» αυτές τις αρχές. Επισημαίνεται επίσης ότι η χώρα διαθέτει «αποτελεσματική δικαστική εξουσία» και «λειτουργικό δημοκρατικό πολιτικό σύστημα».

Αν και δεν καταγράφηκαν περιστατικά κρατικής λογοκρισίας, γίνεται λόγος για δισταγμό ορισμένων μεγάλων μέσων να δημοσιεύσουν δυσάρεστα θέματα, κάτι που οργανώσεις αποδίδουν σε πιέσεις ιδιοκτητών, φόβους για ασφάλεια ή τον κίνδυνο αγωγών δυσφήμισης. Η Έκθεση σημειώνει μεμονωμένα περιστατικά βίας και παρεμβάσεων σε βάρος δημοσιογράφων με στόχο την αποτροπή κριτικής ή αποκάλυψης σκανδάλων.

Παράλληλα, οι τελευταίες εκθέσεις της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου καταγράφουν μείωση καταγγελιών για παρενόχληση δημοσιογράφων, με αξιωματούχους της Κομισιόν να αναγνωρίζουν σημάδια βελτίωσης και να αποδίδουν πρόοδο σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, η κατάργηση της απλής δυσφήμισης, η ενσωμάτωση μέτρων κατά των SLAPP αγωγών, η ίδρυση παρατηρητηρίου για φαινόμενα παρενόχλησης, καθώς και αυστηρότερες ποινές για επιθέσεις σε λειτουργούς της ενημέρωσης.

Επιπλέον, επισημαίνεται η θέσπιση ιδιώνυμου αδικήματος για απειλές κατά αθλητικογράφων, η ενίσχυση της διαφάνειας με τη λειτουργία σχετικών μητρώων και η υποχρεωτική εγγραφή παρόχων στο ΕΣΡ. Σημαντική θεωρείται και η υιοθέτηση, τον Μάρτιο του 2024, της Οδηγίας για την Ελευθερία των ΜΜΕ, που στοχεύει στην ενίσχυση της πολυφωνίας και της συντακτικής ανεξαρτησίας.

Πέρα από την ελευθερία του Τύπου, η Έκθεση εξετάζει συνολικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, αναφερόμενη στα δικαιώματα των εργαζομένων, τον συνδικαλισμό, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ζητήματα ασφάλειας των πολιτών.