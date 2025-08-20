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Ισραήλ: Ενέκρινε εποικιστικό σχέδιο στη Δυτική Όχθη - Το καταδίκασε η Παλαιστινιακή Αρχή
Ειδήσεις
17:16 - 20 Αυγ 2025

Ισραήλ: Ενέκρινε εποικιστικό σχέδιο στη Δυτική Όχθη - Το καταδίκασε η Παλαιστινιακή Αρχή

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση την Τετάρτη (20/8) για ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο εποικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το οποίο θα χωρίσει ουσιαστικά το έδαφος σε δύο μέρη.

Η ανάπτυξη οικισμών στην περιοχή E1, μια ανοιχτή έκταση γης ανατολικά της Ιερουσαλήμ, εξετάζεται εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, αλλά είχε παγώσει λόγω της πίεσης των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η διεθνής κοινότητα θεωρεί κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι η κατασκευή ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη είναι παράνομη και αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη.

Σμοτρίτς: «Απάντηση» στα σχέδια των δυτικών χωρών για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, πρώην ηγέτης των εποίκων, χαρακτήρισε την έγκριση ως επίπληξη προς τις δυτικές χώρες που ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος τις τελευταίες εβδομάδες.

«Το παλαιστινιακό κράτος διαγράφεται από το τραπέζι όχι με συνθήματα αλλά με πράξεις», δήλωσε και συνέχισε: «Κάθε οικισμός, κάθε γειτονιά, κάθε οικιστική μονάδα είναι ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτής της επικίνδυνης ιδέας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απορρίπτει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με το Ισραήλ και έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τον έλεγχο της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, της προσαρτημένης Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας.

Εντείνονται οι επιθέσεις και οι εκδιώξεις Παλαιστινίων

Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών είναι μέρος μιας ολοένα και πιο τραγικής πραγματικότητας για τους Παλαιστινίους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς η προσοχή του κόσμου επικεντρώνεται στον πόλεμο στη Γάζα. Έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των επιθέσεων των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων, των εκδιώξεων από παλαιστινιακές πόλεις, των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και των σημείων ελέγχου που περιορίζουν την ελευθερία κίνησης, καθώς και αρκετών παλαιστινιακών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών.

Η πρώτη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε την έγκριση του σχεδίου για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι υπονομεύει τις πιθανότητες μιας λύσης δύο κρατών.

Η έγκριση του σχεδίου στην περιοχή γνωστή ως E1 «κατακερματίζει... τη γεωγραφική και δημογραφική ενότητα, εδραιώνοντας τη διαίρεση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης σε απομονωμένες περιοχές και καντόνια που είναι αποκομμένα το ένα από το άλλο, μετατρέποντάς τα σε κάτι παρόμοιο με πραγματικές φυλακές», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής σε δήλωσή του.

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