Υπόθεση Κυψέλης: Κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών στους τρεις συλληφθέντες

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν στην Κυψέλη, μετά την αστυνομική έρευνα σε διαμέρισμα της οδού Θάσου, όπου εντοπίστηκε κρυμμένη η σορός ενός βρέφους.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι ένας 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν.

Σε βάρος τους ασκήθηκε παράλληλα ποινική δίωξη για πλημμέλημα που αφορά τη μη ανακοίνωση της ανεύρεσης νεκρού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο διαμέρισμα της Κυψέλης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του βρέφους σε χώρο του ακινήτου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του βρέφους.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε στο άψυχο σώμα του βρέφους πάνω από 10 πλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο. Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατός του επήλθε από θανατηφόρα πλήγματα που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση των αρχών ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

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