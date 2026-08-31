ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπόθεση Κυψέλης: Κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών στους τρεις συλληφθέντες
Ειδήσεις
20:35 - 31 Αυγ 2026

Υπόθεση Κυψέλης: Κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών στους τρεις συλληφθέντες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν στην Κυψέλη, μετά την αστυνομική έρευνα σε διαμέρισμα της οδού Θάσου, όπου εντοπίστηκε κρυμμένη η σορός ενός βρέφους.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι ένας 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν.

Σε βάρος τους ασκήθηκε παράλληλα ποινική δίωξη για πλημμέλημα που αφορά τη μη ανακοίνωση της ανεύρεσης νεκρού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο διαμέρισμα της Κυψέλης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του βρέφους σε χώρο του ακινήτου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του βρέφους.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε στο άψυχο σώμα του βρέφους πάνω από 10 πλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο. Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατός του επήλθε από θανατηφόρα πλήγματα που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση των αρχών ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3auc0nlceh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σοκ στην Κυψέλη: Πάνω από 10 μαχαιριές βρήκε ο ιατροδικαστής στο βρέφος
Ειδήσεις

Σοκ στην Κυψέλη: Πάνω από 10 μαχαιριές βρήκε ο ιατροδικαστής στο βρέφος

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο η αιτία θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα
Ειδήσεις

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο η αιτία θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα

Κυψέλη: Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Ειδήσεις

Κυψέλη: Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

«Θα κατακτήσω τη Μύκονο και θα τη δώσω στον Ερντογάν»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αρχηγού του κυκλώματος
Ειδήσεις

«Θα κατακτήσω τη Μύκονο και θα τη δώσω στον Ερντογάν»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αρχηγού του κυκλώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
31/08/2026 - 23:21

Wall: Πτώση μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Με κέρδη «κλείνει», συνολικά, ο Αύγουστος

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:20

«Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.»: Πρεμιέρα Τρίτη 1/9 για το νέο σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. – Drones και AI εναντίον μποτιλιαρίσματος

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:10

Τραμπ: Συνάντηση με κορυφαία στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών για τις τιμές καυσίμων

Επιχειρήσεις
31/08/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Sony και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic για κατάχρηση τραγουδιών

Ειδήσεις
31/08/2026 - 22:53

Ινδία: 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Πολιτική
31/08/2026 - 22:35

Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης

Πολιτική
31/08/2026 - 22:20

Σπανάκης: Πάνω από 38% αυξήθηκε η χρηματοδότηση για τη μεταφορά μαθητών από το 2019

Πολιτική
31/08/2026 - 22:20

Χατζηδάκης: Ψεύτικες οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που υπερβαίνουν τα ευρωπαϊκά όρια

Ειδήσεις
31/08/2026 - 21:55

Γουόρς στη G20: Η παγκόσμια οικονομία αφήνει πίσω τη στασιμότητα – Σε άνοδο οι επενδύσεις

Ειδήσεις
31/08/2026 - 21:20

Νετανιάχου για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Συμφωνία-ορόσημο με την Ελλάδα και ενίσχυση της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ανακοινώσεις
31/08/2026 - 21:20

Bally’s Intralot: Στα €184,8 εκατ. τα προσαρμοσμένο EBITDA το α' εξάμηνο

Ειδήσεις
31/08/2026 - 20:50

Axios: Ο Μπέσεντ ζητά λιγότερη γραφειοκρατία – Στο στόχαστρο οι κανόνες που πλήττουν τις μικρές τράπεζες

Ειδήσεις
31/08/2026 - 20:35

Υπόθεση Κυψέλης: Κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών στους τρεις συλληφθέντες

Ειδήσεις
31/08/2026 - 20:30

Παπασταύρου: Υλοποιούμε ένα αίτημα 35 ετών για το Άλσος Θεοδωρίδη, τον πνεύμονα πρασίνου των Γρεβενών

Χρηματιστήρια
31/08/2026 - 20:19

Ευρωαγορές: Απώλειες με φόντο την ένταση ΗΠΑ-Ιράν, το άλμα στο πετρέλαιο και την πίεση στα επιτόκια

Πολιτική
31/08/2026 - 20:10

Βουλή: Ψήφος μέσω πληρεξουσίου για ευρωβουλεύτριες κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία

Ειδήσεις
31/08/2026 - 20:04

Φιντάν: Η αμυντική συμφωνία της Μέκκας δεν στρέφεται εναντίον κάποιας χώρας

Ειδήσεις
31/08/2026 - 19:50

Σουηδία: Υπέγραψε συμφωνία με τη Naval Group για τέσσερις γαλλικές φρεγάτες

Πολιτική
31/08/2026 - 19:43

ΠΑΣΟΚ: Δήλωση στήριξης στους εποχικούς πυροσβέστες για την προσφορά τους στο Σώμα

Ειδήσεις
31/08/2026 - 19:30

Από 1 έως 11/9 αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές του υπουργείου Παιδείας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/08/2026 - 19:15

ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση για επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Ειδήσεις
31/08/2026 - 19:07

Bloomberg: «Πιέσεις» από ΕΕ και ΝΑΤΟ σε Ελλάδα και Ισπανία για Patriot στην Ουκρανία

Ανεμοδείκτης
31/08/2026 - 19:02

Ποιος ευνοεί τους κακοπληρωτές, το ΠΑΣΟΚ ή η κυβέρνηση;

Ειδήσεις
31/08/2026 - 18:59

Τουρκία: Σχέδιο για νέα συμφωνία σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα – Σε επαφή με Ρωσία και Ουκρανία

Ειδήσεις
31/08/2026 - 18:40

Reuters: Chevron, ONGC, GE Vernova και άλλες εταιρείες κοντά σε συμφωνίες για ενεργειακά έργα στη Βενεζουέλα

Πολιτική
31/08/2026 - 18:20

Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο – Ή αυτοδυναμία ή ακυβερνησία

Ειδήσεις
31/08/2026 - 17:48

Economist: Σε αδιέξοδο ο Πούτιν στην Ουκρανία – Στριμώχνεται από την «ελίτ» και κλιμακώνει τον πόλεμο

ΜΕΤΑΛΛΑ
31/08/2026 - 17:42

Η Ελληνικός Χρυσός προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην 90η ΔΕΘ

Σχόλια Αγοράς
31/08/2026 - 17:41

Οριακές απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με φόντο τις αναδιαρθρώσεις του MSCI

Ναυτιλία
31/08/2026 - 17:38

Κικίλιας: Στο «κόκκινο» οι διαπραγματεύσεις για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας – Το μήνυμα στον ΙΜΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ