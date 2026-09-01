Ο Πιερρακάκης παίρνει κεφάλι στην κούρσα διαδοχής του Μητσοτάκη

Δεν είναι κρυφό πως στη ΝΔ, ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των προσεχών εκλογών, οι εσωκομματικές διαδικασίες για τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος έχουν ήδη ανεπίσημα ξεκινήσει.

Υπάρχουν τουλάχιστον 4 πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο πως διεκδικούν ρόλο στη μετά Μητσοτάκη-εποχή, είτε αυτή έρθει το 2027 (σε περίπτωση κακού εκλογικού αποτελέσματος), είτε λίγα χρόνια αργότερα, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανεκλεγεί.

O Νίκος Δένδιας έχει σηκώσει εδώ και καιρό δικό του μπαϊράκι, ενώ οι δύο αντιπρόεδροι της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έχουν αναμφισβήτητα στο πίσω μέρος του μυαλού τους την επόμενη μέρα.

Ο Δένδιας εμφανίζεται ανοιχτά ως το αντίπαλο δέος με κριτική στην ηγεσία του κόμματος, ενώ οι Χατζηδάκης και Γεωργιάδης απλώς περιμένουν. Δεν εναντιώνονται στον Μητσοτάκη αλλά ο καθένας με τον τρόπο του επικοινωνεί το αρχηγικό του αφήγημα. Ο Χατζηδάκης ως μεταρρυθμιστής και ο Γεωργιάδης ως καθαρός εκπρόσωπος της λαϊκής δεξιάς με... ολίγη από Τραμπ.

Ο τέταρτος της... παρέας είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ιδιαίτερα μετά την ανάληψη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και την ανάδειξή του σε πρόεδρο του Eurogroup έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι.

Ο Πιερρακάκης μοιάζει με τον πιο ταιριαστό συνεχιστή της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη και η συνεργασία των δύο μοιάζει να είναι win win. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη εξαργυρώσει στις προηγούμενες εκλογές τις επιτυχίες του Πιερρακάκη στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση, ήπιαν μαζί το ποτήρι των ιδιωτικών πανεπιστημίων (που δεν θεωρείται η καλύτερη στιγμή τους) και τώρα ετοιμάζονται μαζί να μοιράσουν το τελευταίο πακέτο της ΔΕΘ πριν από τις εκλογές.

Σε όλο αυτό το διάστημα ο Πιερρακάκης έχει φτιάξει πολύ το διεθνές προφίλ του, εκμεταλλευόμενος τη θέση του προέδρου του Eurogroup. Έχει δώσει συνεντεύξεις σε όλα τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ και έχει επιδιώξει να καθρεφτίσει στο πρόσωπό του την επιστροφή της Ελλάδας στην «κανονικότητα».

Παράλληλα, τρέχει σε πολύ προσωπικό τόνο τα social media του υπουργείου του και εμπλέκεται σε προσωπικές αντιδικίες ακόμα και με πολιτικούς αρχηγούς για να δώσει τα διαπιστευτήριά του και σε αυτό το πεδίο. Ιδιαίτερα μάλιστα, επειδή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να δείξει εντός της ΝΔ πως είναι πια βαμμένος "μπλε".

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν μοιάζει να ενοχλείται από τις προσπάθειες του Πιερρακάκη να αβαντάρει τον εαυτό του, καθώς οι προσεχείς εκλογές θα είναι ανεξαρτήτως αποτελέσματος οι τελευταίες που θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Είτε θα πετύχει μία τρίτη θητεία, είτε όχι. Και ο Πιερρακάκης από τη μεριά του έχει σίγουρα να κερδίσει από την επανεκλογή Μητσοτάκη.

Δεδομένης της νεαρής ηλικίας του ο Πιερρακάκης δεν βιάζεται. Αν μάλιστα βοηθήσει τον Μητσοτάκη να επανεκλεγεί, θα ανεβάσει κι άλλο τις μετοχές του. Φυσικά, το εσωτερικό της ΝΔ έχει πολλές ιδιαιτερότητες και δεν είναι εύκολο να εκλεγεί στην προεδρία ένα πρόσωπο που προέρχεται από άλλη πολιτική δεξαμενή. Η στάση της οικογένειας Μητσοτάκη θα είναι ασφαλώς καθοριστική όταν έρθει η ώρα...

Σε κάθε περίπτωση ο Πιερρακάκης είναι κατά τη γνώμη μας πλέον το νούμερο 1 φαβορί για την επόμενη μέρα της ΝΔ και αυτό μπορεί να ανατραπεί μόνο αν στις προσεχείς εκλογές, πάρει πολύ χαμηλότερο ποσοστό από αυτό που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αν δηλαδή αποδοκιμαστεί έντονα η πολιτική της στην οικονομία, την οποία ο Πιερρακάκης συνυπογράφει με τον Μητσοτάκη.