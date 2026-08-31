Ινδία: 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οκτώ παιδιά, ηλικίας από 4 έως 13 ετών.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Καουσάμπι, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, προκαλώντας την κατάρρευση γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα από τα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές και κατέρρευσαν μετά την έκρηξη.

Τον αριθμό των νεκρών επιβεβαίωσε ο αστυνομικός Σατναραγιάν Πραζαπάτ, ενώ οι Hindustan Times μετέδωσαν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οκτώ παιδιά ηλικίας 4 έως 13 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τα περιστατικά σε εργοστάσια παραγωγής πυροτεχνημάτων είναι συχνά στην Ινδία και σε αρκετές περιπτώσεις συνδέονται με παραβιάσεις ή πλημμελή εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Το δυστύχημα έρχεται λίγους μήνες μετά από αντίστοιχη τραγωδία στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στη δυτική Ινδία. Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή.