ΥΠΑ: Ορκίστηκαν δεκαέξι νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και ένας υπάλληλος με την ειδικότητα Οδηγού

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Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, προέβη στην ορκωμοσία 16 νέων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), επιπλέον των 47 που έχουν ήδη ορκιστεί μέχρι τις αρχές του Αυγούστου 2026.

Οι 16 νέοι Ελεγκτές προέρχονται από τη δεξαμενή επιτυχόντων της προκήρυξης 2Γ/2024 του ΑΣΕΠ και επιλέχθηκαν με τη χρήση του προγράμματος FEAST του EUROCONTROL.

Συνολικά, οι νεοδιορισμένοι ΕΕΚ, βάσει της ανωτέρω προκήρυξης, κατά τη διετία 2025-2026 θα ανέλθουν σε 169, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα της Υπηρεσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, ορκίστηκε και ένας Οδηγός, προς ενίσχυση του αερολιμένα Κάσου, ενώ τον Ιούλιο του 2026 είχαν ορκιστεί ακόμη 4 οδηγοί που τοποθετήθηκαν σε περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, οι οποίοι ήταν επιτυχόντες της προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ.

Στόχος της ΥΠΑ, που υλοποιείται με προγραμματισμό και συνέπεια, είναι η διαρκής ενίσχυση στο ανθρώπινο δυναμικό της.