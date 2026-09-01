ΗΠΑ και Καναδάς οι μεγάλοι κερδισμένοι από την κατάρρευση των εξαγωγών LNG του Κατάρ

ΗΠΑ και Καναδάς αναδεικνύονται στους μεγάλους κερδισμένους από την κατάρρευση των εξαγωγών LNG του Κατάρ, καθώς η πολύμηνη κρίση στο Στενό του Ορμούζ προκαλεί μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές των τελευταίων ετών στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Το κενό που αφήνει ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικής και εξαγωγικής δυναμικότητας της Βόρειας Αμερικής, αλλάζοντας παράλληλα τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές και τα δεδομένα για την αγορά των LNG carriers.

Η έκταση της ανατροπής είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τη Veson Nautical, οι κινήσεις μεγάλων LNG carriers από το Κατάρ έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 93% στη διάρκεια της κρίσης σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2025. Νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε το Reuters στις 26 Αυγούστου ανεβάζουν την πτώση των εξαγωγών LNG του Κατάρ στο 96%. Μόλις 18 φορτία φέρεται να έχουν εξαχθεί έναντι 509 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ΗΠΑ αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Veson, οι αμερικανικές εξαγωγές LNG έχουν αυξηθεί κατά 22% από την αρχή του έτους, καθώς οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές ποσότητες εκτός Περσικού Κόλπου.

Η αμερικανική Energy Information Administration εκτιμά ότι οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά 1,9 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως το 2026 και θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 17 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως.

Ο Καναδάς είναι η δεύτερη κερδισμένη χώρα από την κατάρρευση του Κατάρ.

Η χώρα μπήκε ουσιαστικά στον παγκόσμιο χάρτη του LNG μόλις το 2025, αλλά η συγκυρία της Μέσης Ανατολής επιταχύνει τη σημασία της. Σύμφωνα με τη Veson, οι καναδικές εξαγωγές είχαν ήδη φθάσει τους 5,5 εκατ. τόνους στο πρώτο μέρος του 2026, υπερδιπλάσιες από τους 2,3 εκατ. τόνους που εξήχθησαν ολόκληρο το 2025.

Κεντρικό ρόλο παίζει το LNG Canada, η πρώτη μεγάλη εξαγωγική εγκατάσταση LNG της χώρας και η πρώτη στη δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής. Η γεωγραφική θέση της δίνει στον Καναδά ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Άμεση πρόσβαση στις ασιατικές αγορές χωρίς την ανάγκη διέλευσης από τη Διώρυγα του Παναμά. Τον Απρίλιο οι εξαγωγές της εγκατάστασης ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 εκατ. τόνους μέσα σε έναν μήνα, με το σύνολο της παραγωγής να κατευθύνεται προς την Ασία.

Στις ΗΠΑ, παράλληλα, η νέα δυναμικότητα του Golden Pass ενισχύει περαιτέρω την προσφορά. Η EIA προβλέπει ότι η αμερικανική εξαγωγική ικανότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται έως το 2027 καθώς τίθενται σε λειτουργία νέες μονάδες.

Η ίδια η αμερικανική υπηρεσία συνδέει τις υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις των terminals το 2026 με τη διαταραχή των εξαγωγών μέσω του Ορμούζ και την αυξημένη ζήτηση για φορτία που δεν εξαρτώνται από το συγκεκριμένο πέρασμα.

Η μεταβολή αυτή έχει και μία σημαντική ναυτιλιακή διάσταση. Η αντικατάσταση φορτίων του Κατάρ από αμερικανικό και καναδικό LNG δεν αποτελεί απλή αλλαγή προμηθευτή.

Μεταβάλλει τις αποστάσεις, τους χρόνους ταξιδιού και την απασχόληση των LNG carriers, δημιουργώντας νέα πρότυπα στις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου. Η δυτική ακτή του Καναδά αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ασία, ενώ οι αμερικανικοί τερματικοί σταθμοί καλούνται να τροφοδοτήσουν ταυτόχρονα ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές.

Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη παράμετρος που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η υποκατάσταση των καταριανών φορτίων έχει αποτρέψει μέχρι στιγμής μία επανάληψη του ενεργειακού σοκ του 2022, όχι όμως και την πίεση στην αγορά. Οι ασιατικές τιμές JKM έχουν ήδη διπλασιαστεί από την έναρξη της κρίσης, ενώ τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Έτσι, ΗΠΑ και Καναδάς κερδίζουν όχι μόνο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αλλά και αυξημένη γεωπολιτική βαρύτητα. Η κρίση του Κατάρ επιταχύνει μία μετατόπιση που είχε ήδη ξεκινήσει μέσο της οποίας η Β. Αμερική σταδιακά αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα τροφοδοσίας της παγκόσμιας αγοράς LNG.