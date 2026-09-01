Η Αθήνα απαντά με αντί-NAVTEX σε τουρκικό ερευνητικό νότια του Καστελόριζου

Με την έκδοση αντί-Navtex απαντά η Αθήνα στην κίνηση της Τουρκίας να ξεκινήσει έρευνες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, δεσμεύοντας παράνομα, μέσω Navtex διάρκειας 15 ημερών που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας, περιοχή την οποία η γειτονική χώρα χαρακτηρίζει «θαλάσσιο πάρκο».

Η ελληνική Navtex εκδόθηκε χθες, δηλαδή πριν από τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού από το λιμάνι της Μαρμαρίδας, με προορισμό την περιοχή του Καστελόριζου. Η Αθήνα εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση μέσω του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότηση σχετικών ερευνών στην περιοχή.

Δείτε την αντί Navtex:

ZCZC HA86

312050 UTC AUG 26

IRAKLEIO STATION RADIO NAVWARN 1036/26

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE

NO. 0862/26, WHICH IS REFERRING TO SCIENTIFIC RESEARCH,

PART OF WHICH IS UNAUTHORISED AS ONE OF THE POSITIONS DEFINED THEREIN, LIES OVER

GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, THIS POSITION FALLS WITHIN THE HELLENIC

NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE EXCLUSIVE

AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 152059Z SEP 26

NNNN

Σημειωτέον ότι η παρουσία του ερευνητικού σκάφους R/V TÜBΙΤΑΚ MARMARA, αλλά και η έκδοση παράνομης NAVTEX 0862/26 από πλευράς της γειτονικής χώρας συμπίπτει με την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από ελληνικής πλευράς, αλλά έρχεται και σε συνέχεια των αιτιάσεων της τουρκικής πλευράς περί ύπαρξης «θαλάσσιων πάρκων», τα οποία ανακήρυξε μονομερώς το τελευταίο διάστημα.