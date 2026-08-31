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Φιντάν: Η αμυντική συμφωνία της Μέκκας δεν στρέφεται εναντίον κάποιας χώρας
Ειδήσεις
20:04 - 31 Αυγ 2026

Φιντάν: Η αμυντική συμφωνία της Μέκκας δεν στρέφεται εναντίον κάποιας χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων χωρών της περιοχής στην περιφερειακή αμυντική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας άφησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε συγκεκριμένου κράτους.

Οι δηλώσεις του Φιντάν έγιναν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, μετά την πρώτη υπουργική συνάντηση για τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Η συμφωνία προβλέπει αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή των τριών χωρών σε περίπτωση που κάποια από αυτές δεχθεί επίθεση.

«Η συμμαχία αυτή βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, καθώς και η μη παρέμβαση στις εσωτερικές τους υποθέσεις», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Όπως σημείωσε, η συμφωνία «δεν στρέφεται εναντίον κανενός κράτους», ενώ πρόσθεσε ότι παραμένει ανοιχτή σε χώρες της περιοχής που αποδέχονται τις συγκεκριμένες αρχές.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και με τις επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Ανοιχτή η συμμετοχή της Αιγύπτου

Ερωτηθείς εάν στη συμφωνία θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, ο Χακάν Φιντάν απάντησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι «πράγματι πιθανό».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των όρων, των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που θα διέπουν την ένταξη νέων μελών.

«Εργαζόμαστε επίσης πάνω σε έναν οδικό χάρτη σχετικά με τις διαδικασίες προσχώρησης στη συμμαχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα αμυντική συνεργασία φέρνει στο ίδιο σχήμα την Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, το Πακιστάν, τη μοναδική μουσουλμανική χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, και τη Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί σημαντική περιφερειακή δύναμη στον Κόλπο.

Στην πρώτη υπουργική συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ και ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, καθώς και οι υπουργοί Άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών.

Στο επίκεντρο και η αντιπαράθεση με το Ισραήλ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε συμφωνία ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ με την Ελλάδα για τη δημιουργία του συστήματος εναέριας άμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Κληθείς να σχολιάσει την ολοένα πιο επιθετική, όπως χαρακτηρίστηκε, ρητορική του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία, ο Φιντάν αναφέρθηκε στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ και δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν είναι κάποιος που πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά».

Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, η Τουρκία είχε ανακοινώσει ότι επιδιώκει την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για «γενοκτονία» με αφορμή την αναχαίτιση από το Ισραήλ στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Η εξέλιξη αυτή είχε προκαλέσει νέο γύρο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ.

Ο Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι ο Νετανιάχου και η πολιτική που ακολουθεί αποτελούν, κατά την άποψη της τουρκικής κυβέρνησης, ζήτημα που αφορά ευρύτερα τη διεθνή ασφάλεια.

«Το βασικό ακροατήριο απέναντι στο οποίο ο Νετανιάχου οφείλει να λογοδοτήσει είναι η διεθνής κοινότητα», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές κατηγορίες για τις εξελίξεις στη Γάζα και χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της ισραηλινής ηγεσίας απειλή όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια.

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