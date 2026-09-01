Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στη ΔΕΘ με τις προτάσεις του, όχι με διαπιστώσεις

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ανέβει στη ΔΕΘ με τις κοστολογημένες προτάσεις του, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων», δήλωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Μιλώντας «Στο Κόκκινο» ανέφερε: «Στέλνουμε μήνυμα ότι αυτό το ιστορικό κόμμα που είχε καταστεί shadow party, σκιώδες κόμμα, που ο κόσμος αναρωτιόταν αν θα πάρει μέρος στις εκλογές, θα δώσει το “παρών” στις κάλπες όχι από ένα γινάτι, για λόγους συνέπειας».

Η κ. Δούρου επιτέθηκε, δε, στην κυβέρνηση, λέγοντας:

«Μας κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης για τοξικότητα, ενώ εδώ και επτά χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν εκφασίσει τη χώρα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η έκφραση της πληθυντικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς. Και θα είναι ξανά μπροστά, όπως ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, χάρη στους βουλευτές και τις βουλεύτριες και τα στελέχη που θεώρησαν ότι δεν πρέπει να κλείσει το κόμμα», υπογράμμισε η πρόεδρος του κόμματος.