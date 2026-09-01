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ΗΠΑ: «Συναγερμός» για την επιστολική ψήφο – Κίνδυνος να μην παραλάβουν ψηφοδέλτια εκατομμύρια πολίτες
Ειδήσεις
19:08 - 01 Σεπ 2026

ΗΠΑ: «Συναγερμός» για την επιστολική ψήφο – Κίνδυνος να μην παραλάβουν ψηφοδέλτια εκατομμύρια πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές ανησυχίες εκφράζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ενδεχόμενο εκατομμύρια Αμερικανοί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην παραλαβή των ψηφοδελτίων τους μέσω ταχυδρομείου, λίγους μόλις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.  

Όπως καταγγέλλει πρόσωπο με άμεση γνώση της υπόθεσης, οι αλλαγές που εφαρμόζουν τα Αμερικανικά Ταχυδρομεία (USPS), προκειμένου να συμμορφωθούν με το προεδρικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντικές δυσλειτουργίες στον μηχανισμό της επιστολικής ψήφου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά την παρέμβαση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η νέα διαδικασία εφαρμόστηκε χωρίς την απαιτούμενη διαφάνεια και σε εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό πλαίσιο. Παράλληλα, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ουσιαστικά προσπάθεια παράκαμψης δικαστικών αποφάσεων που είχαν περιορίσει την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος.

Την προστασία της ανωνυμίας της πηγής έχει αναλάβει η οργάνωση Whistleblower Aid. Σύμφωνα με την καταγγελία, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει άμεση γνώση των αδυναμιών του νέου ομοσπονδιακού συστήματος και προειδοποιεί ότι τα προβλήματα που έχουν ήδη εντοπιστεί θα μπορούσαν να προκαλέσουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις κατά την εκλογική διαδικασία.

Ο Μπλούμενταλ απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής των USPS, Ντέιβιντ Στάινερ, ζητώντας άμεσες εξηγήσεις και απάντηση έως την Παρασκευή. Ο Στάινερ ανέλαβε την ηγεσία της ταχυδρομικής υπηρεσίας το 2025, επί προεδρίας Τραμπ.

Το αδύναμο σημείο του νέου μηχανισμού

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται τα νέα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκαν ώστε η ταχυδρομική υπηρεσία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εκτελεστικού διατάγματος που υπεγράφη τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα συστήματα αναπτύχθηκαν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο τεχνικών αλλά και διοικητικών σφαλμάτων.

Το προεδρικό διάταγμα προβλέπει τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού καταλόγου εγκεκριμένων ψηφοφόρων, στον οποίο θα συμμετέχουν οι υπηρεσίες Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με βάση το νέο πλαίσιο, τα USPS θα πρέπει να αποστέλλουν ψηφοδέλτια αποκλειστικά σε άτομα των οποίων τα στοιχεία περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κατάλογο.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση των πολιτών στην επιστολική ψήφο.

«Υπάρχει το ενδεχόμενο εκατομμύρια ψηφοφόροι να μην παραλάβουν το ψηφοδέλτιό τους έγκαιρα ή ακόμη και να μην το λάβουν ποτέ πριν από τις προσεχείς εκλογές», προειδοποιεί η ανώνυμη πηγή.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της μεγάλης έκτασης που έχει η επιστολική ψήφος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης States United, περίπου ένας στους τρεις Αμερικανούς ψηφοφόρους επέλεξε τη συγκεκριμένη μέθοδο στις εκλογές του 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την έντονη αντίθεσή του στην επιστολική ψήφο. Έχει υποστηρίξει σε αρκετές περιπτώσεις ότι η συγκεκριμένη μορφή ψηφοφορίας συνέβαλε στην ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν.

Την ίδια στιγμή, το προεδρικό διάταγμα του Μαρτίου έχει προκαλέσει σημαντικές νομικές αντιδράσεις. Αρκετές Πολιτείες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τόσο τη νομιμότητα όσο και τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων απαιτήσεων.

Την περασμένη Πέμπτη, ομοσπονδιακή δικαστής αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή του διατάγματος, μόλις τρεις ημέρες μετά από προσωρινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που είχε επιτρέψει την προώθησή του.

Η δικαστής έκρινε ότι, εξαιτίας του περιορισμένου χρονικού διαστήματος μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Πολιτείες δεν είναι πρακτικά σε θέση να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το νέο πλαίσιο.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα γύρω από την επιστολική ψήφο στις ΗΠΑ, ενώ ενισχύει τα ερωτήματα για το κατά πόσο ο νέος μηχανισμός θα μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα ενόψει μιας εκλογικής αναμέτρησης στην οποία εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να βασιστούν στην ταχυδρομική ψήφο για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

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